EVROPA "UZVRAĆA UDARAC" TRAMPU: Cariniće brodove, motore, burbon i šišače za travu

U EU spremaju odgovor na carinske mere, iako je američki sekretarijat za finansije upozorio sve zemlje da ne odgovoraju na takse.

Foto Shutterstock

Već sredinom aprila, EU će, kao odgovor, povećati carine na čitavu lepezu proizvoda, od brodova i motorcikala, preko soje i mesa, do burbona, frižidera i šišača trave. To je recipročna mera na to što su SAD sredinom marta s 25 posto ocarinile evropski aluminijum i čelik.

Nove mere nastupiće s novom listom, do kraja meseca. Pri tom će novost biti taksa na pružanje usluga koje stižu iz SAD. Pretpostavlja se da će se to odnositi i na finansije, čime bi dosta mogle da budu pogođene investicione banke. Ali, iz fioke bi mogla da bude izvučena i mera suspendovana pre četiri godine, predviđenih taksi za gigante s interneta, kao što su "Gugl", "Epl" i "Meta".

Za običan svet, to znači konkretno poskupljenje kada je reč o korišćenju usluga kompanija poput "Majkrosofta", ali, na primer, i filmskih platformi kao što su "Netfliks", "Prajm" ili "Dizni Čenel". Tu se vrte milijarde evra.

Ako Brisel bude recipročno povećao takse takođe za 20 odsto, već je izračunato da bi pretplata na "Netfliks" mogla da poraste za 4 evra mesečno. Treba imati na umu da je 80 odsto javnih podataka iz evropske administracije pohranjeno na "klaudima" kojima rukovode američke firme, dok evropska filmska platforma ne postoji, pa je i to Trampov adut u carinskom ratu.