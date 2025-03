RAT u Ukrajini- 1.108. dan.

Foto MO Rusije

Hronika ratnih operacija: Žestoke borbe kod Pokrovska; Ruska armija čisti Kursku oblast (MAPA)

Ruske trupe izvele su kombinovani napad na objekte gasne industrije neprijatelja u Poltavskoj oblasti. Četiri dana zaredom energetska infrastruktura tzv Ukrajina u Odeskoj oblasti.

Ilustracija telegram rybar

Na Kurskom pravcu ruske trupe su oslobodile Staru Soročinu i Nikolajevku na prilazima Loknji, a bore se i na granici sa Sumskom oblašću.

Ilustracija telegram rybar

Na pravcu Pokrovsk-Mirnograd, Oružane snage Rusije nastavljaju da odbijaju neprijateljske napade u oblasti Peščanoje i Ševčenko, sprečavajući Oružane snage Ukrajine da napreduju.

Rojters: Ukrajinske trupe u Kurskoj oblasti skoro opkoljene

Reč je o hiljadama ukrajinskih vojnika.

Ovo je bio ozbiljan udarac za Kijev, koji se nadao da će iskoristiti svoje prisustvo u regionu kao polugu na Moskvu u mogućim mirovnim pregovorima, napominje Rojters.

Situacija Ukrajine u regionu Kursk naglo se pogoršala u protekla tri dana, pri čemu su ruske snage ponovo zauzele značajnu teritoriju u ofanzivi koja je skoro presekla ukrajinsku grupu na dva dela i odsekla glavnu grupu od njenih glavnih puteva snabdevanja.

Novi uspesi u Kurskoj oblasti: Oslobođena dve naselja (VIDEO/MAPA)

Ujutro su ruske trupe napredovale u oblasti Malaja Loknja. Borci 22. puka oslobodili su Staru Sorokinu i Nikolajevku. Nad oba naselja podignute su ruske zastave. Počela je bitka za Viktorovku.

Ukrajinske formacije su se povukle u Malu Loknju, gde je, prema nekim izvorima, sastav relativno vrednih jedinica 95. brigade sada zamenjen gomilom raznih mobilisanih i TPO kadrova.

Dalje napredovanje u Malu Loknju iz oslobođenih prigradskih sela Stara Soročina i Nikolajevka biće prilično težak zadatak, pošto je reka Mala Loknja, koja razdvaja ova naselja, zbog odmrzavanja sada močvara, što očigledno utiče na plovnost male izvorske reke.

Ukrajinci pogodili obdanište

Obdanište u Zaporoškoj oblasti oštećeno je u ukrajinskom granatiranju. Deca tokom napada nisu bila u zgradi, rekao je gubernator.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Ukrajina fokusira odbranu na Slavjansk i Kramatorsk

Ukrajinska vojska će se u Donbasu fokusirati na odbranu Slavjanska i Kramatorska, izjavio je savetnik šefa Donjecke Narodne Republike Igor Kimakovski.

Kako je rekao, gubitak transverzale Kontatinovka-Dužkovka-Slavjansk-Kramatorsk bi podrazumevao pad fronta, a to bi značilo i gubitak ogromne teritorije.

„Cilj ruske vojske je da se probije na sever do reke Vočja i da blokira trasu Kurahovo-Zaporožje. Dalje će se kretati od Slikova ka Dnjepropetrovskoj oblasti. Tamo ima samo nekoliko kilometara do granice“, dodao je on.

Ministarstvo odbrane Rusije o situaciji na kurskom pravcu: VSU izgubio 160 vojnika za dan

Ruske snage likvidirale su više od 160 ukrajinskih ekstremista u pograničnim područjima Kurske oblasti;

Ukrajinske snage izgubile su tenk, oklopni transporter, četiri borbena oklopna vozila, 13 automobila, četiri minobacača, kao i stanicu za elektronsko ratovanje;

Protivnik je ukupno do sada u borbama na kurskom pravcu izgubio gotovo 65.400 vojnika.

Nedeljni brifing ruskog Ministarstva odbrane: VSU izgubio više od 10.000 vojnika, oboreno 637 dronova, 21 JDAM bomba

Oružane snage Rusije izvele su tokom noći grupni napad visokopreciznim oružjem na energetske objekte, koji napajaju vojno-industrijske komplekse ukrajinske vojske;

Zauzeta su četiri naselja u DNR;

Na kontakt-liniji predalo se 35 ukrajinskih vojnika;

Ruska grupa „Zapad“ porazila je formacije 10 ukrajinskih brigada, protivnik je izgubio više od 1.525 vojnika;

Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 1,6 hiljada vojnika u zoni odgovornosti grupe „Jug“;

Oružane snage Ukrajine izgubile su usled dejstava grupe „Sever“ više od 1.590 vojnika;

Oružane snage Rusije porazile su 10 ukrajinskih brigada u zoni odgovornosti grupe „Istok“;

Oružane snage Ukrajine izgubile su usled dejstava ruske grupe „Dnjepar“ gotovo 575 vojnika, dva skladišta municije i devet stanica za elektronsko ratovanje;

Oružane snage Ukrajine izgubile su u zoni dejstava grupe „Centar“ više od 3.810 vojnika, dva tenka i 29 oklopnih vozila,

PVO snage oborile su 21 bombu JDAM američke proizvodnje i 637 dronova avionskog tipa.

Oružane snage Ukrajine ukupno su izgubile u prethodnoj nedelji gotovo 10.375 vojnika.



Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da razmatra uvođenje sankcija i carina Rusiji dok se ne postigne prekid vatre i mirovni sporazum sa Ukrajinom.

- Na osnovu činjenice da Rusija apsolutno razbija Ukrajinu na bojnom polju upravo sada, snažno razmatram velike bankarske i druge sankcije i carine Rusiji dok se ne postigne prekid vatre i konačni dogovor o miru - poručio je Tramp na svojoj društvenoj meri Istina.

On je pozvao Rusiju i Ukrajinu, da sednu "za pregovarački sto odmah, pre nego što bude prekasno".



Šmigalj: Uplaćeno prvih milijardu dolara od zamrznute ruske imovine u inostranstvu

Premijer Ukrajine Denis Šmigalj kaže da je Kijev od Britanije dobio prvu tranšu sredstava u vrednosti od oko milijardu dolara, obezbeđenu prihodima od zamrznute ruske imovine.

“Sredstva će ići na jačanje odbrambenih sposobnosti Ukrajine“, rekao je Šmigalj.

Dodao je da očekuje da će sva imovina Ruske Federacije biti konfiskovana i prebačena u korist Ukrajine u budućnosti.

(Reuters)

Francuski lovci "miraž 2000" prvi put korišćeni u Ukrajini

Ukrajinske vazduhoplovne snage saopštile su da su prvi put koristile borbene avione "miraž-2000" koje je donirala Francuska kako bi odbili ruski napad.

Francuski lovci stigli su u Ukrajinu pre samo mesec dana, navodi se u saopštenju vazduhoplovstva objavljenom na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Ranije je francuski ministar odbrane Stefan Lekorni rekao da su prvi francuski lovci "miraž" stigli u Ukrajinu.

(Tanjug/Ukrinform)

Kijev: PVO oborila 34 rakete i 100 dronova

Ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana oborila je 34 rakete i 100 dronova koje su lansirale ruske snage tokom noći.

(Reuters)

Masovni udari na ukrajinsku gasnu infrastrukturu

Vlasti u Kijevu navele su da su ruske snage ponovo gađale ukrajinsku energetsku i gasnu infrastrukturu.

“Ponovo se energetska i gasna infrastruktura u različitim regionima Ukrajine našla pod masivnim udarima raketa i dronova”, objavio je ministar energetike German Galuščenko u svom saopštenju na Fejsbuku.

"Gde god je to moguće, spasioci i inženjeri rade na otklanjanju posledica. Preduzimaju se sve neophodne mere za stabilizaciju snabdevanja strujom i gasom", dodao je Galuščenko.

U napadu su oštećena postrojenja za proizvodnju prirodnog gasa ukrajinske državne kompanije za naftu i gas Naftogas, navodi se u saopštenju kompanije.

“Oštećeni su proizvodni pogoni koji obezbeđuju proizvodnju gasa. Na sreću, nije bilo žrtava“, saopštio je Naftogas na Telegram.

Načelnik oblasti Ternopolja Vjačeslav Nehoda rekao je da je napad pogodio industrijsko postrojenje u zapadnom regionu i najavio moguća ograničenja u isporuci gasa, isitčući da nije bilo žrtava.

U severoistočnom gradu Harkovu, ruske snage su napale civilno preduzeće i ranile najmanje pet ljudi, istakao je tamošnji guverner Oleg Sinjehubov.

U severnom regionu Černjigova, u napadu je oštećen jedan od proizvodnih pogona, rekao je načelnik Vjačeslav Čaus koji nije izneo dodatne detalje.

Načelnica zapadnog regiona Ivano-Frankivsk Svitlana Oniščuk rekla je da je protivvazdušna odbrana odbila napad na infrastrukturne objekte.

Kako je dodala, nema prijavljene štete ni žrtava.

(Reuters)

Ruski napad na Ukrajinu, u Harkovu pet povređeno,u Ternopolju pogođena infrastruktura



Rusija je jutros tokom velikog napada na Ukrajinu, pogodila civilni infrastrukturni objekat i stambenu zgradu u Harkovu, a za sada je poznato da je pet osoba povređeno, saopštio je gradonačelnik grada Igor Terehov.

Prema rečima Terehova, požar je izbio na mestu udara, prenosi Ukrinform.

"Oštećena je i obližnja stambena zgrada. Iz nje se evakuišu svi stanovnici“, dodao je gradonačelnik.

U Harkovu su se jutros čule dve eksplozije tokom uzbune za vazdušni napad .

U Ternopoljskoj oblasti takođe su zabeleženi ruski raketni udari na važno industrijsko postrojenje, izvestio je načelnik Ternopoljske oblasne vojne uprave Vjačeslav Negoda.

- Kao rezultat noćnog neprijateljskog napada u Ternopoljskom regionu, rakete su pogodile važno industrijsko postrojenje. Moguća su ograničenja u snabdevanju gasom. Snage PVO oborile su neprijateljski projektil - navodi se u izveštaju.

On je dodao da nema povređenih i da nadležne službe otklanjaju posledice.

Rusija je jutros lansirala krstareće rakete Kalibar iz Crnog mora i udarne bespilotne letelice, a u Ukrajini je proglašena vazdušna uzbuna velikih razmera, izvestilo je Vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine na Telegramu.

Ranije je Vazduhoplovstvo saopštilo da je Rusija podigla bombardere Tu-95, prenosi Ukrinform.



Moskva: Oboreno 39 dronova iznad više oblasti i dva mora

Iznad pet ruskih regiona i voda Crnog i Azovskog mora, od sinoć je uništeno 39 ukrajinskih dronova, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kako je navodi, ruska protivvazduhplovna odbrana je tokom protekle noći presrela i uništila 14 bespilotnih letelica iznad Krima, 12 bespilotnih letelica iznad Crnog mora i sedam bespilotnih letelica nad teritorijom ruske Kurske oblasti, preneo je Interfaks.

Prema saopštenju tog ministarstva, tri drona su oborena iznad voda Azovskog mora i po jedan nad teritorijama Rostovske, Belgorodske i Orilske oblasti.

(Tanjug/Interfaks)

Peking: Želimo pravičan i trajni mir u Ukrajini

Ministar spoljnih poslova Vang Ji Kina kaže da Peking želi da se postigne "pravičan, trajni i obavezujući mirovni sporazum" prihvatljiv za sve strane o ukrajinskom ratu.

“Svi se nadaju da će postići pravičan, trajan, obavezujući mirovni sporazum koji svaka strana može da prihvati“, rekao je Vang novinarima tokom godišnje konferencije za novinare na marginama godišnjih parlamentarnih sednica.

Istakao je da je Kina voljna da sarađuje sa međunarodnom zajednicom u skladu sa željama relevantnih strana za postizanje konačnog rešenja krize i trajnog mira i nastaviće da igra konstruktivnu ulogu.

(Reuters)