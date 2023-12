RAT u Izraelu - 76. dan. U izraelskim napadima na jugu Pojasa Gaze poginulo najmanje 12 osoba, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da se rat nastavlja do uništenja Hamasa i oslobađanja svih talaca iz Pojasa Gaze. Hamas je saopštio da je broj stradalih Palestinaca premašio 20.000.Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, posle odlaganja u više navrata, za danas je zakazao glasanje o rezoluciji za Gazu.

Foto IDF

Kirbi: SAD aktivno rade na nacrtu rezolucije UN o pauziranju borbi u Gazi

Sjedinjene Američke Države aktivno rade na nacrtu rezolucije Ujedinjenih nacija o pauziranju borbi u Pojasu Gaze, izjavio je danas portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće Džon Kirbi.

-Još uvek aktivno radimo sa našim partnerima iz Ujedinjenih nacija oko rezolucije i samih formulacija, rekao je Kirbi na brifingu za novinare, preneo je Bi-Bi-Si.

Savet bezbednosti UN je ove nedelje više puta odložio glasanje o rezoluciji o prekidu vatre u Pojasu Gaze. U toku su diplomatski pregovori o formulaciji rezolucije kako bi se izbegao još jedan američki veto.

Foto Tanjug/AP

SZO: Bolesti i glad dovešće do još smrti u Gazi

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je danas da glad pustoši Gazu, pa se očekuje da će to povećati broj obolelih širom enklave, kao i do novih žrtava.

U podužem postu ove organizacije Ujedinjenih nacija na Iksu ističe se da je najkritičnije među decom, trudnicama, dojiljama i starijim ljudima, prenosi „Al Džazira“.

SZO je napomenula da je u nedavnim misijama u Gazi njeno osoblje prijavilo kako je gladna svaka osoba s kojom su razgovarali.

-Krećemo se po Gazi isporučujući medicinske potrepštine, a ljudi žure ka našim kamionima u nadi da je to hrana, rekli su zaposleni u SZO.

Medij navodi da je od 7. oktobra prijavljeno 100.000 slučajeva dijareje i 150.000 slučajeva infekcije gornjih disajnih puteva i dodaje kako, u kombinaciji sa neuhranjenošću, ove bolesti mogu postati smrtonosne.

Izraelske snage uništile glavnu Hamasovu mrežu tunela (VIDEO)

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su večeras da su raznele glavnu Hamasovu mrežu tunela skrivenu ispod Palestinskog trga u centru grada Gaze.

Tanjug

Prema IDF, lideri Hamasa krili su se u podzemnoj mreži tunela kada je ta militantna grupa napala jug Izraela 7. oktobra, ubila više od 1.200 ljudi i otela oko 240.

Mreža podzemnih tunela povezana je sa domovima, kancelarijama i skloništima visokih Hamasovih predstavnika, među kojima je lider vojnog krila Muhamed Deif i Jahja Sinvar, vodeći Hamasov zvaničnik u Gazi, preneo je „Tajms of Izrael“.

Tanjug

IDF je proverio tunele i sakupio obaveštajne podatke sa tih lokacija prethodnih nedelja. Vojska je navela da je tunele uništila elitna borbena jedinica Jahalom i 401. Oružana brigada.

ADL: Sve više antisemitskih karikatura, naročito u arapskim medijma

Liga za borbu protiv klevete (ADL) danas je objavila izveštaj o sve većoj rasprostranjenosti uvredljivih antisemitskih tema pre svega u arapskim medijima, što je dobilo zamah nakon početka nedavnog sukoba na Bliskom istoku, piše izraelski list „Džeruzalem post“.

U jednom od poslednjih takvih slučajeva jordanski list objavio je karikaturu na kojoj je izraelski premijer Benjamin Netanjahu prikazan kako pije krv, prenosi list

Nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra i kasnijeg rata Izraela protiv Hamasa u Gazi, ADL bavila se istraživanjem antisemitskih objava o teorijama zavere, pre svega, u vidu političkih karikatura, posebno u arapskoj štampi, uključujući i one u medijima na arapskom jeziku u Velikoj Britaniji.

Džeruzalem post napominje da je istraživanje otkrilo rasprostranjenu upotrebu antisemitskih formi mržnje, uključujući neosnovanu tvrdnju da Jevreji kontrolišu američku politiku, zatim poređenje Izraela i njegovih vođa sa Hitlerom, pa čak i neosnovanu optužbu da Jevreji konzumiraju krv svojih žrtava kao deo perverznog verskog rituala.

Izveštaj ADL-a pod naslovom „Antisemitizam u arapskim karikaturama tokom rata Izrael-Hamas“ otkrio je brojne primere očiglednog antisemitizma u visoko tiražnim novinama i na veb stranicama širom regiona, navodi medij, preneo je Tanjug.

Izraelski list dodaje da su ovi uvredljivi prikazi pronađeni u publikacijama iz Bahreina, Egipta, Jordana, Kuvajta, Libije, Maroka, Omana, Katara i Saudijske Arabije, kao i iz palestinskih oblasti.

Kasam brigade: Ako Izrael želi žive zatvorenike, mora da prekine agresiju

Kasam brigade, militantno krilo Hamasa, saopštilo je danas da ukoliko Izrael želi da mu taoci budu vraćeni živi nema drugog izbora nego da prekine agresiju, rekao je portparol ove grupe Abu Obeida.

Foto Tanjug/AP

-Neprijatelj je prethodno ubio lidere i borce pokreta otpora, ali je to samo pojačalo našu odlučnost da se osvetimo za zločine neprijatelja, rekao je Obeida.

On je dodao da Kasam brigade pozdravljaju borce koji „ometaju neprijatelja“, posebno borce na „jemenskom i libanskom frontu“, prenela je „Al Džazira“.

Stanovništvo Pojasa Gaze suočava se sa velikom gladi

Cela populacija Pojasa Gaze od 2,3 miliona stanovnika suočava se s velikom gladi, koja se povećava iz dana u dan, saopšteno je danas u izveštaju podržanom od Ujedinjenih nacija kojim se meri ozbiljnost nestašice hrane.

Broj domaćinstava u Pojasu Gaze koja su pogođena jakom nestašicom hrane je najveći zabeležen globalno, prema izveštaju IPC-a o merenju ozbiljnosti nestašice hrane, koji je izradilo više organizacija, među kojima agencije UN i nevladine humanitarne organizacije.

Kamioni koji isporučuju hranu, vodu i lekove iz Egipta čine samo deset odsto potrebe stanovništva Gaze, pokazuju podaci UN.

Oko 85 odsto stanovništva, odnosno, oko 1,9 miliona stanovnika je raseljeno u izuzetno male geografske oblasti.

-Između 24. novembra i 7. decembra više od 90 odsto stanovništva Gaze, oko 2,08 miliona ljudi, suočavalo se sa velikom gladi, u kategoriji 3 IPC (kriza ili gore). Od tog broja, više od 939.000 ljudi se nalazi u kategoriji 4 IPC (vanredna situacija) i više od 378.000 ljudi je bilo u kategoriji 5 IPC (katastrofa), navodi se u izveštaju UN.

Izraelski predsednik krivi UN što više pomoći ne ulazi u Gazu

Predsednik Izraela Isak Hercog potvrdio je danas stav Izraela da Ujedinjene nacije ne uspevaju da isprate količinu pomoći koju Izrael pregleda i propušta u Gazu, kao i da bi u suprotnom moglo da je bude mnogo više.

On je istakao da je to razlog zašto je tako malo kamiona ušlo u Pojas Gaze, čak i nakon što je Izrael otvorio svoj prelaz Kerem Šalom, kako bi ublažio probleme zbog uskog grla u dopremanju, preneo je „Tajms of Izrael“.

-Nažalost, zbog potpunog neuspeha UN u radu s drugim partnerima u regionu, oni nisu bili u mogućnosti da dopreme više od 125 kamiona pomoći dnevno, rekao je Hercog.

Naglasio je kako je danas moguće obezbediti tri puta veću humanitarnu pomoć Gazi.

-To bi bilo moguće ako bi Ujedinjene nacije, umesto da se po ceo dan žale, radile svoj posao, kaže Hercog.

Palestina: Pregovori Izraela i Hamasa u toku, ali...

Pregovori Izraela i palestinskog pokreta Hamas o prekidu vatre u Pojasu Gaze zaista su obnovljeni, ali stavovi strana se veoma razilaze, izjavio je za Sputnjik ambasador Palestine u Beču Saleh Abdel Šafi.

„Da, to su uglavnom objave u medijima. Ali, činjenica je da su razgovori u toku. Postoje i posrednici, a najvažniji su Katar, Egipat, Amerikanci. Prema tome, pregovori su obnovljeni, ali se stavovi strana veoma razlikuju“, istakao je diplomata na molbu da prokomentariše ovakve informacije u medijima.

Ranije je agencija „Rojters“, pozivajući se na izvore u bezbednosnim strukturama Egipta objavila da su Izrael i Hamas spremni da razgovaraju o režimu prekida vatre u Pojasu Gaze, iako se strane ne slažu u detaljima.

Izraelska vojska: Borbe u novim oblastima, bliži se kraj kopnene ofanzive na severu Gaze

Izraelske odbrambene snage započele su borbe protiv Hamasa u naseljima grada Gaze, Daraj i Tufa, gde je ostao jedan od poslednjih Hamasovih bataljona na severu Gaze, rekao je portparol IDF kontraadmiral Daniel Hagari, što ukazuje na to da se vojska približava okončanje svoje kopnene ofanzive u severnom delu enklave.

"Prešli smo na borbu u Daraj-Tufi, u blizini Šejaje i time završavamo (naše operacije) u Džabaliji, Bejt Hanunu, Šejaji i Daraj-Tufi", rekao je Hagari na konferenciji za novinare, posle gotovo dva meseca otkada je IDF započeo kopnenu ofanzivu protiv Hamasa.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da imaju operativnu kontrolu nad Bejt Hanunom, Džabalijom i nekoliko drugih oblasti u severnoj Gazi, nagovestivši da će biti potrebno još nekoliko dana da se operacije u Šedžaji završe.

Tokom prethodnog dana, IDF je izvela vazdušne napade na oko 230 ciljeva Hamasa u Pojasu Gaze, dok su borbe nastavljene u severnoj Gazi, uprkos tome što je vojska nagovestila da se operacije završavaju.

U Džabaliji, pripadnici IDF-a su u školi u kojoj su se sklonili civili pronašli oružje, dok je, saopštile su izraelske snage, u kampu Šati na severnoj obali Gaze uočena grupa operativaca Hamasa.

Izraelski vojnici su ostvarili napredak u južnoj Gazi, a u gradu Kan Junisu, Vojska Izraela je izvela vazdušne napade na zgrade u kojima su, kako tvrde, uočeni Hamasovi operativci, piše Tajms of Izrael.

Iz IDF dodaju da je i izraelska mornarica izvela napade tokom noći, pogađajući brodove koje koriste Hamasove pomorske snage.

SZO: Na severu Gaze više ne postoji funkcionalna bolnica

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da na severu Pojasa Gaze više ne postoji funkcionalna bolnica zbog nedostatka goriva, osoblja i zaliha lekova.



Izraelska vojska izvršila udar na Hezbolah u južnom Libanu

"Al Ahli (bolnica) je bila poslednja, ali je i ona sada minimalno funkcionalna", rekao je predstavnik SZO u Gazi Ričard Piperkorn.

Izraelska vojska je saopštila da je izvršila napade na lokacije Hezbolaha u južnom Libanu kao odgovor na sinoćnji raketni udar na sever Izraela.

במהלך הלילה ובשעות הבוקר, מטוס קרב של חיל האוויר וכלי טיס של צה״ל תקפו תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה, ומשגר ממנו בוצע ירי לעבר שטח ישראל אמש.

כמו כן, הכוחות תקפו בארטילריה בשטח לבנון >> pic.twitter.com/8TJIGcjZP2 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 21, 2023

WAFA: Najmanje 24 civila ubijena u izraelskim napadima na Kan Junis

Najmanje 24 civila su ubijena, a mnogi povređeni, u sinoćnim izraelskim napadima na domove i područja u kojima se nalaze raseljena lica u blizini Evropske bolnice u Kan Junisu, na jugu Pojasa Gaze, čime se broj poginulih u sredu popeo na 55, prenosi palestinska agencija "WAFA".

Izraelske odbrambene snage (IDF) granatirale su i istočne delove Kan Junisa, ali i nekoliko oblasti u centru Pojasa Gaze.

Navodi se da su izraelske vazduhoplovne snage bacile međunarodno zabranjene fosforne bombe na i oko pijace u Džabaliji, dok su lokalni mediji izvestili da su pripadnici IDF u napadima u tom gradu i njegovom izbegličkom kampu, upadali u domove građana, odakle su ih isterali, i potom zapalili nekoliko kuća.

Palestinsko društvo Crvenog polumeseca izvestilo je da su pripadnici IDF opkolili centar hitne pomoći Al Galija, u kome se nalazilo 127 građana, uključujući medicinsko osobolje i 22 ranjena.

Broj poginulih u Pojasu Gaze od početka sukoba Izraela i Hamasa 7. oktobra porastao je na najmanje 20.000, uključujući 8.000 dece i 6.200 žena, dok je broj ranjenih dostigao 52.600, piše "WAFA"

IDF: Borbe u novim oblastima, bliži se kraj kopnene ofanzive na severu Gaze

Izraelske odbrambene snage započele su borbe protiv, kako tvrde, terorističkih operativaca u naseljima grada Gaze, Daraj i Tufa, gde je ostao jedan od poslednjih Hamasovih bataljona na severu Gaze, rekao je portparol IDF kontraadmiral Daniel Hagari, što ukazuje na to da se vojska približava okončanje svoje kopnene ofanzive u severnom delu enklave.

- Prešli smo na borbu u Daraj-Tufi, u blizini Šejaje i time završavamo (naše operacije) u Džabaliji, Bejt Hanunu, Šejaji i Daraj-Tufi - rekao je Hagari na konferenciji za novinare, posle gotovo dva meseca otkada je IDF započeo kopnenu ofanzivu protiv Hamasa.

Izraelske odbrambene snage saopštile su da imaju operativnu kontrolu nad Bejt Hanunom, Džabalijom i nekoliko drugih oblasti u severnoj Gazi, nagovestivši da će biti potrebno još nekoliko dana da se operacije u Šejaji završe.

Ministarstvo zdravlja u Gazi: Najmanje 12 poginulih u izraelskim napadima na jugu

Ministarstvo zdravlja u Gazi je saopštilo da je najmanje 12 osoba poginulo u seriji eksplozija u Rafi u južnom delu Pojasa Gaze, blizu granice sa Egiptom.



Hezbolah ispalio rakete na sever Izraela nakon napada IDF-a u Libanu

Navedeno je da su tokom napada ranjene na desetine Palestinaca, uključujući žene i decu.

Hezbolah je posle ponoći ispalio rakete na Kirijat Šmonu i druge gradove na severu Izraela, nakon dana eskalacije prekograničnih napada između Izraela i libanske militantne organizacije.



Hezbolah, koji podržava Iran, saopštio je da je lansirao rakete kao odgovor na izraelsko kontinuirano gađanje sela u Libanu, prenosi Tajms of Izrael.

BONUS VIDEO