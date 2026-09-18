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DROGA STIGLA IZ INDIJE: Posle rekordne zaplene narkotika u BiH, U Sarajevu uhapšene dve osobe (FOTO)

В. М. - С. М.

18. 09. 2026. u 19:59

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PRILIKOM akcije Granične policije BiH na području Ilijaša je uhapšen Kenan R., od kojeg je, kako se tvrdi, zaplenjeno skoro 1,1 tona sintetičke droge, vredne pet miliona evra. On će nakon saslušanja biti predat u nadležnost Tužilaštva BiH.

ДРОГА СТИГЛА ИЗ ИНДИЈЕ: После рекордне заплене наркотика у БиХ, У Сарајеву ухапшене две особе (ФОТО)

Foto: V. Mitrić

 U akciji "Bure" koja je sprovedena u sredu i četvrtak pored Kenana R. uhapšen je i Dino K., koji je sa njim bio u trenutku hapšenja, ali njegova uloga još nije definisana.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, droga je stigla u Sarajevo iz Indije od jedne kompanije, a namenjena je bila firmi u Ilijašu, čiji je vlasnik državljanin Holandije.
- Kenan R. je došao po pošiljku na aerodrom u Sarajevu i odvezao kamion sa buradima u kojima je bila droga do mesta Gajevi u opštini Ilijaš, gde je sedište kompanije, čiji je vlasnik holandski državljanin - navodi izvor iz istrage. - Tu se nalazilo i drugo vozilo bugarskih registarskih oznaka, registrovano na firmu iz Bugarske, čiji je takođe vlasnik Holanđanin.

Foto: Фото: В. Митрић

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Tokom akcije oduzete su i specijalne maske sa naprednim sistemskim filterima i rebrastim cevima za dovod vazduha, koje se koriste isključivo prilikom hemijske sinteze i proizvodnje ilegalnih supstanci prilikom "kuvanja" kao zaštita. Pronađeni su i vatreno oružje, mobilni telefoni, pečati i poslovna dokumentacija pravnih lica.

- Reč je o veoma opasnom sintetičkom katinonu, koji je zamena za kokain i ekstazi navode iz GP. - Na uličnom tržištu BiH i regije, ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po ceni od 20 do 30 evra po gramu. Uzevši u obzir da je reč o 1,1 toni droge, kada se ona razbije na pojedinačne ulične doze i grame, njena vrednost na ulici doseže između 25 i 33 miliona evra.

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