DROGA STIGLA IZ INDIJE: Posle rekordne zaplene narkotika u BiH, U Sarajevu uhapšene dve osobe (FOTO)

PRILIKOM akcije Granične policije BiH na području Ilijaša je uhapšen Kenan R., od kojeg je, kako se tvrdi, zaplenjeno skoro 1,1 tona sintetičke droge, vredne pet miliona evra. On će nakon saslušanja biti predat u nadležnost Tužilaštva BiH.

Foto: V. Mitrić

U akciji "Bure" koja je sprovedena u sredu i četvrtak pored Kenana R. uhapšen je i Dino K., koji je sa njim bio u trenutku hapšenja, ali njegova uloga još nije definisana.



- Kenan R. je došao po pošiljku na aerodrom u Sarajevu i odvezao kamion sa buradima u kojima je bila droga do mesta Gajevi u opštini Ilijaš, gde je sedište kompanije, čiji je vlasnik holandski državljanin - navodi izvor iz istrage. - Tu se nalazilo i drugo vozilo bugarskih registarskih oznaka, registrovano na firmu iz Bugarske, čiji je takođe vlasnik Holanđanin.

- Reč je o veoma opasnom sintetičkom katinonu, koji je zamena za kokain i ekstazi navode iz GP. - Na uličnom tržištu BiH i regije, ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po ceni od 20 do 30 evra po gramu. Uzevši u obzir da je reč o 1,1 toni droge, kada se ona razbije na pojedinačne ulične doze i grame, njena vrednost na ulici doseže između 25 i 33 miliona evra.