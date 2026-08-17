OD DANAS POJEFTINILE DVE GRZUPE LEKOVA Vučić: Najvažnije je da građanim učinimo život boljim i kvalitetnijim

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, poručio je građanima da je od danas ispunjeno jedno veliklo obećanje.

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On je u svojoj video poruci kazao da su dali veliko obećanje i da je ono sada ispunjeno.

Od danas, 16. avgusta, kako je kazao predsednik, svi ljudi koji primaju redovne terapije, bez kojih ne mogu, imaće mogućnost da najvažnije lekove dobiju za mnogo manje novca.

To je kako je Vučić istakao uspelo jer je država uložila 3,7 milijardi dinara.

Predsednik je naglasio i da to nije kratkotrajna pomoć.

- To neće trajati, mesec, dva ili četiri. Ovo je trajna subvencija za sve naše građane.

Na spisku su kardiovaskularni lekovi, anti-koagulanti (za prečavanje zgrušavanja krvi), kao i lekovi koji sprečavaju izlivanje krvi u mozak, protiv šloga (moždanog udara).

-Ima ukupno 16 lekova a najvažniji među njima je Pradaksa, za koji će građani sada davati 30 odsto učešća, a država 70 odsto, pojasnio je predsednik.

On je istakao i da će lekovi koji su do sada koštali između 1.700 i 6.000 dinara koštati svega 600 do 1.100 dinara.

Vučić je istakao i da je za građane izuzetno važno da imaju recept od lekara kako bi mogli da dobiju ove lekove po nižim cenama.

- Pojeftinili szu i lekovi za srčane slabosti, isto moraju uz recept. Dva leka Forksiga i Žardijans koji su do sada bili od 2.500 do 4.500 dinara od danas će naše građane koštati oko 700 dinara – kazao je predsednik.

Predsednik kazao da su njemu najvažnije stvari koje spašavaju živote. On je kazao da je ovo važna vest i da će nastaviti da se bore za bolji život građana.

- Za to smo se borili i borimo se i dalje, da produžimo našim građanim život, da on bude kvalitetniji, da potroše što manje novca na lekove i da taj novac sačuvaju za druge stvari koje njima donose radost, poručio je predsednik Vučić.