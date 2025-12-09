„AKO ĆUTIMO, ONE SU SAME“: Još jedna potresna priča, još jedna žena žrtva nasilja

TREĆA epizoda m:tel podcasta večeras od 20 časova.

foto: m:tel PR

Večeras će biti emitovana treća, ujedno i završna epizoda serijala „Ako ćutimo, one su same“, razgovora koji sa ženama žrtvama nasilja vodi Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel. U ovom posljednjem susretu, publika će imati priliku da čuje još jednu tešku, potresnu i potpuno iskrenu ispovijest žene koja je preživjela nasilje u porodici.

Ovi razgovori otkrivaju surovu stvarnost o kojoj se najčešće ćuti, šta zaista proživljavaju žene koje svakodnevno trpe psihičko, fizičko i seksualno nasilje. Svaka epizoda otvara vrata u život koji je prepun straha, neizvjesnosti i borbe, ali i u hrabrost koja je potrebna da se o tome javno govori.

Serijal je donio tri priče, ali nažalost one su samo kap u moru, samo tri od mnogo žena koje širom zemlje trpe, ćute, preživljavaju i pokušavaju da nađu izlaz. Njihove priče moramo čuti, jer svaka izgovorena rečenica može značiti početak promjene za neku drugu ženu kojoj nedostaje podrška.

Pozivamo vas da pogledate završnu epizodu na YouTube kanalu m:tel BiH, danas - 9. decembra 2025. godine od 20 časova.

Pratite i ovu potresnu ispovijest koju je kompanija m:tel realizovala u okviru kampanje „Niste same, imate prijatelje“, a tokom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, u saradnji sa Fondacijom „Udružene žene“ iz Banjaluke.

Premijerno pogledajte ovđe: https://www.youtube.com/watch?v=-RaajnQQ8vE