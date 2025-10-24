Slovenija pet godina posle Srbije uvodi eFakture između privatnih preduzeća

Od 1. januara 2028. godine, papirne fakture više neće biti dozvoljene u transakcijama između preduzeća u Sloveniji. Razmena eFaktura biće obavezna, piše Forbes Slovenija.

U četvrtak je Narodna skupština usvojila Zakon o razmeni elektronskih faktura i drugih elektronskih dokumenata, kojim se uvodi obavezna razmena elektronskih faktura između preduzeća u Sloveniji. Njegova svrha je pojednostavljenje poslovanja i smanjenje troškova za preduzeća, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Zakon će stupiti na snagu 1. januara 2028. godine. To, prema saopštenju Ministarstva, pruža dovoljno vremena za prilagođavanje. Od tog datuma, razmena eFaktura biće obavezna za usluge koje se pružaju u Sloveniji za sve poslovne subjekte registrovane u Poslovnom registru Slovenije i za fizička lica koja obavljaju delatnost. Nakon ovog datuma, papirne fakture više neće biti dozvoljene u transakcijama između preduzeća. Biće dozvoljene u transakcijama sa potrošačima i stranim kompanijama.

Zakon ne donosi nikakve promene za potrošače. Kompanije će im nastaviti izdavati račune u papirnom obliku, osim ako se sa kompanijama ne dogovore da izdaju fakture u elektronskom obliku. Potrošači će moći u bilo kom trenutku da opozovu svoju saglasnost za primanje eFaktura i da zahtevaju da im kompanija šalje fakture u papirnom obliku.

Šta je eFaktura i kako se prenosi

E-faktura je strukturirani elektronski dokument u XML formatu koji omogućava potpunu automatizaciju poslovnih operacija. Faktura u PDF formatu nije eFaktura. Vizuelizacija eFakture je po zakonu obavezna samo za potrošače.

Razmena elektronskih faktura odvijaće se decentralizovano na četiri bezbedna načina, i to putem:

provajdera elektronske pošte, sopstvenih sistema za direktnu razmenu, međunarodne PEPPOL mreže i besplatne aplikacije miniBlagajna za subjekte sa manjim obimom poslovanja.

Svi načini razmene odvijaće se putem bezbednih elektronskih kanala. Slanje putem elektronske pošte neće biti dozvoljeno, osim kada je primalac fakture potrošač.

Zakon ne predviđa izveštavanje o razmenjenim elektronskim fakturama Finansijskoj upravi Republike Slovenije (Furs). Način potvrđivanja gotovinskih faktura se ne menja, jer zakon ne zadire u odredbe Zakona o poreskom potvrđivanju faktura. Stoga se menja samo oblik fakture – sa papirne na elektronsku, objašnjava Ministarstvo finansija.

Rasprostranjenost eFaktura

Upotreba eFaktura nije nova. Budžetski korisnici ih obavezno koriste od 2015. godine, a javni naručioci od 2019. godine. Broj eFaktura koje su budžetski korisnici izdali drugim budžetskim korisnicima, potrošačima i preduzećima povećao se sa skoro 461.000 na nešto manje od 2,2 miliona između 2015. i 2024. godine, odnosno za više od 370 procenata. Konstantan rast razmenjenih eFaktura ukazuje na prepoznatu prednost njihove upotrebe.

Prema istraživanju o razvoju upotrebe eFaktura u Sloveniji, u 2022. približno 60 procenata preduzeća sa 10 ili više zaposlenih, odnosno 57 procenata malih, 74 procenata srednjih i 86 procenata velikih preduzeća, slalo je eFakture.

Kako je to drugde u Evropi

U nekoliko evropskih zemalja, sistem razmene eFaktura između kompanija već je operativan. Italija ga je uvela 2019. godine, a Srbija ga koristi od 2023. Hrvatska, Belgija, Poljska i Francuska ga uvode 2026. Nemačka, Slovačka, Estonija, Letonija i Španija će uslediti kasnije.

Ministarstvo finansija navodi da će regulisana obavezna razmena eFaktura doneti razne pozitivne efekte za kompanije, od uštede vremena, veće bezbednosti, eliminisanja grešaka pri kopiranju podataka do transparentnijih i automatizovanijih procedura, nižih troškova, jedinstvenih pravila i pozitivnih efekata na životnu sredinu.

Sa zakonom, Slovenija se takođe postepeno priprema za izmenu Direktive o PDV-u (ViDA), koja reguliše porez na dodatu vrednost u digitalnom dobu i prema kojoj će 2030. postati obavezno da obveznici PDV-a šalju eFakture za prekogranične transakcije i izveštavaju poresku upravu.