Region

HRVATI NEĆE DA ŽIVE U HRVATSKOJ: Zemlja ima samo poslednju priliku da izađe iz ponora u kojem je

Novosti online

14. 10. 2025. u 15:29

PRVI put u istoriji danas u iseljeništvu živi više Hrvata, nego u Hrvatskoj, rekao je danas ministar odbrane te zemlje Ivan Anušić i istakao da stoga povratak iseljenika možda i poslednja prilika da se Hrvatska osnaži, demografski i ekonomski.

ХРВАТИ НЕЋЕ ДА ЖИВЕ У ХРВАТСКОЈ: Земља има само последњу прилику да изађе из понора у којем је

Foto: Profimedia

Anušić je to rekao na konferenciji na temu "Hrvatsko useljeništvo i ekonomski razvoj: posebnosti i prilike".

On je na otvaranju skupa precizirao da u Hrvatskoj danas živi oko 3,8 miliona Hrvata, a procenjuje se da ih u inostranstvu ima ma oko pet miliona.

Ocenio je da je hrvatsko iseljeništvo nastalo u specifičnim okolnostima, kako je naveo, "zbog političke netrpeljivosti jugoslavenskih vlasti prema Hrvatima i onima koji su razmišljali hrvatski, zbog čega su morali napuštati Hrvatsku, ali su svugde u inostranstvu pokazivali da su Hrvati lojalni zajednici u kojoj žive i da su njena dodana vrednost".

Istakao je da su neke zemlje povratkom iseljenika stvorile jake i snažne države, kao što je Izrael, koji je stvorio jednu od najuticajnijih država sveta, te da i Hrvatska menjanjem zakonske regulative, koja će omogućiti povratak iseljenika može biti politički, ekonomski i demografski jača i stabilnija država.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 6

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GODIŠNJICA SMRTI MARKA ŽIVIĆA: Tek nakon sahrane otkrivena velika tajna

GODIŠNjICA SMRTI MARKA ŽIVIĆA: Tek nakon sahrane otkrivena velika tajna