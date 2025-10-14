HRVATI NEĆE DA ŽIVE U HRVATSKOJ: Zemlja ima samo poslednju priliku da izađe iz ponora u kojem je

PRVI put u istoriji danas u iseljeništvu živi više Hrvata, nego u Hrvatskoj, rekao je danas ministar odbrane te zemlje Ivan Anušić i istakao da stoga povratak iseljenika možda i poslednja prilika da se Hrvatska osnaži, demografski i ekonomski.

Foto: Profimedia

Anušić je to rekao na konferenciji na temu "Hrvatsko useljeništvo i ekonomski razvoj: posebnosti i prilike".

On je na otvaranju skupa precizirao da u Hrvatskoj danas živi oko 3,8 miliona Hrvata, a procenjuje se da ih u inostranstvu ima ma oko pet miliona.

Ocenio je da je hrvatsko iseljeništvo nastalo u specifičnim okolnostima, kako je naveo, "zbog političke netrpeljivosti jugoslavenskih vlasti prema Hrvatima i onima koji su razmišljali hrvatski, zbog čega su morali napuštati Hrvatsku, ali su svugde u inostranstvu pokazivali da su Hrvati lojalni zajednici u kojoj žive i da su njena dodana vrednost".

Istakao je da su neke zemlje povratkom iseljenika stvorile jake i snažne države, kao što je Izrael, koji je stvorio jednu od najuticajnijih država sveta, te da i Hrvatska menjanjem zakonske regulative, koja će omogućiti povratak iseljenika može biti politički, ekonomski i demografski jača i stabilnija država.