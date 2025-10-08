STRAŠNA NESREĆA KOD LUŽANA: Ima mrtvih, zatvoren auto-put A3

JEDNA osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo jutros pre 7 sati na auto-putu A3 kod mesta Lužani u Hrvatskoj.

Foto: Shutterstock

U sredu ujutru u 06:51 sati operativno-komunikacijski centar policijske uprave Brodsko-posavske dobio je dojavu da je na auto-putu A3, severna kolovozna traka kod mesta Lužani došlo do saobraćajne nesreće.

Upućena su Hitna pomoć i helikopterska hitna pomoć. Na teren su izašli u vatrogasci. Prema poslednjim informacijama jedan je čovek poginuo. U toku je uviđaj, prenose 24sata.hr.

HAK javlja kako je prekinut saobraćaj zbog saobraćajne nesreće na auto-putu A3 Bregana-Lipovac između čvorova Slavonski Brod zapad i Lužani (193.km) u smeru Bregane.

Takođe, HAK javlja da je došlo do saobraćajne nesreća na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb istok i mosta Sava (39.km) u smeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h, kolona je oko 2 km.

(Telegraf)

