TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Automobil se prevrnuo, žena poginula na licu mesta

Novosti online

25. 08. 2025. u 21:23

ŽENA je poginula, a tri lica su povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Dujmovići, opština Trnovo.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Nesreća se desila sinoć u 19.35 časova, kada se automobil "golf šest" prevrnuo.

Tri lica su zadobila povrede, dok je jedna osoba preminula na licu mesta.

(SRNA)

