TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Automobil se prevrnuo, žena poginula na licu mesta
ŽENA je poginula, a tri lica su povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Dujmovići, opština Trnovo.
Nesreća se desila sinoć u 19.35 časova, kada se automobil "golf šest" prevrnuo.
Tri lica su zadobila povrede, dok je jedna osoba preminula na licu mesta.
(SRNA)
