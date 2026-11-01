DRAMA ISPOD LEDA: Slovački ronilac za dlaku izbegao smrt (VIDEO)

DRAMATIČAN incident tokom ronjenja ispod leda zabeležen je na snimku u kojem se slovački ekstremni sportista Boris Oravec suočava sa ozbiljnom opasnošću tokom ronjenja ispod leda.

Foto: Printskrin Iks

Incident se dogodio u Tatranskoj Kotlini, u slovačkim Visokim Tatrama. Oravec je pokušao da prepliva oko 15 metara ispod zaleđene površine, ali nije uspeo da pronađe otvor kroz koji je trebalo da izađe.

Ronjenje ispod leda izuzetno je opasno jer ronilac ne može jednostavno da izroni na površinu ukoliko izgubi orijentaciju. U takvim uslovima sigurnosno uže, koje omogućava povratak do izlazne tačke, može biti presudno za preživljavanje.

نجى بأعجوبة.. 🚨غواص سلوفاكي يُخطئ نقطة الخروج تحت الجليد وينقذ نفسه بالحبل في اللحظة الأخيرة. https://t.co/uEKV1oJKiI — فنزويلا بالعربية 🇻🇪 (@info_Venez) October 31, 2026

Video prikazuje koliko brzo ovakav poduhvat može da se pretvori u borbu za život. Oravec je, srećom, uspeo da se vrati na sigurno.

Prema medijskim izveštajima, sportista je ponovio pokušaj i uspešno preplivao deonicu ispod leda.

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