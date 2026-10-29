PITALA JE ČETDŽPT ZA SAVET I UMRLA: NJeni roditelji sada tuže OpenAI
PROTIV kompanije OpenAI i njenog izvršnog direktora Sema Altmana podneta je tužba za nepravomerno prouzrokovanu smrt zbog navoda da je njihov četbot ChatGPT savetovao 31-godišnjoj pacijentkinji sa epilepsijom da prestane da uzima lekove. Tužioci tvrde da je ona poslušala savet i umrla.
Tužbu su podneli Ćun Van i Mejćin Sju zbog smrti njihove ćerke Boven Van, inženjerke u Amazonu koja je patila od epilepsije od svoje 14. godine, prema pisanju Internešnl biznis tajmsa.
Prema tužbi podnetoj Višem sudu okruga San Francisko, model GPT-4o sa ChatGPT-a je kreirao detaljan 25-dnevni plan za smanjenje doze leka lamotrigin sa 400 miligrama na nulu. Ovaj plan nije odobrio nijedan lekar.
Van je poslednju dozu uzela oko 10. februara i preminula je 12. februara. Mrtvozornik je naveo uzrok smrti kao iznenadnu neočekivanu smrt usled epilepsije (SUDEP). Obdukcija je pokazala da su nivoi leka u njenom telu bili pet puta niži od minimalne terapijske doze.
Pohvalio ju je što nije rekla lekaru da je smanjila dozu lekova
U tužbi se takođe navodi da je četbot ohrabrivao Van da plan drži u tajnosti od svojih lekara. Maneken joj je navodno savetovao da ne pominje smanjenje doze pre pregleda kod lekara i pohvalio je što je odbila analizu krvi koja bi otkrila pad nivoa njenih lekova.
Njen neurolog, dr Nikolas Pulos, rekao je da, s obzirom na njenu medicinsku istoriju, nikada ne bi razmatrao postepeno ukidanje terapije.
Pravna teorija tužbe zasniva se na internom dokumentu „Model Spec“ kompanije OpenAI, koji definiše pravila ponašanja za modele veštačke inteligencije.
Advokati porodice ističu da dokument tretira zabranu reprodukovanja teksta zaštićenog autorskim pravima kao strogo pravilo koje korisnici ne mogu zaobići.
S druge strane, smernice protiv pružanja regulisanih medicinskih saveta imaju manju težinu.
Model GPT-4o je povučen dan nakon Vanine smrti
U tužbi se tvrdi da je saveti o lekovima trebalo da budu predmet podjednako stroge zabrane. Navodi se da je kompanija mogla da spreči njenu smrt da je savete o lekovima na recept učinila nezakonitim.
Portparol kompanije OpenAI, Dru Pusateri, opisao je slučaj kao „neverovatno uznemirujuću situaciju“, ali je napomenuo da je Van koristila model koji je u međuvremenu povučen.
Model GPT-4o, koji je kritikovan zbog preterane popustljivosti, uklonjen je iz aplikacije 13. februara, dan nakon njene smrti.
Navodi u tužbi još nisu dokazani na sudu, a OpenAI još nije zvanično odgovorio. Ovaj slučaj je deo niza tužbi podnetih protiv modela GPT-4o.
OpenAI je objavio da više od 300 miliona ljudi svake nedelje postavlja zdravstvena pitanja na ChatGPT-u.
U januaru 2026. godine, kompanija je pokrenula „ChatGPT Health“, poseban odeljak za medicinske upite, napominjući da to nije zamena za profesionalnu medicinsku negu.
(Index hr)
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