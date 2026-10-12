TAJNE ČUVANJA VOĆA I POVRĆA: Neke namirnice mogu značajno ubrzati propadanje drugih

MOŽDA vam se čini da je sasvim svejedno gde ćete staviti jabuke, banane, paradajz ili salatu. Ipak, neke namirnice mogu značajno ubrzati propadanje drugih. Razlog je etilen, prirodni gas koji pojedino voće i povrće oslobađa tokom sazrevanja.

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Ako se pravilno ne skladište, namirnice mogu mnogo brže izgubiti svežinu, a deo hrane završiće u kanti umesto na stolu. Evo šta bi trebalo da radite.

Jabuke mogu da ubrzaju propadanje drugih namirnica

Jabuke oslobađaju relativno velike količine etilena, pa ih nije dobro držati tik uz namirnice osetljive na ovaj gas. Posebno treba paziti na lisnato povrće i neke vrste povrća koje brže venu ili sazrevaju. Najjednostavnije rešenje je da jabuke imaju svoje mesto, odvojeno od osetljivijih namirnica.

Banane ne vole društvo svega u činiji

Banane takođe oslobađaju etilen i mogu ubrzati sazrevanje voća koje se nalazi neposredno pored njih. Zato zajednička činija sa bananama, jabukama i drugim voćem nije uvek najbolja ideja. Ako želite da određeno voće duže ostane čvrsto i sveže, držite ga odvojeno od onoga koje brzo sazreva.

Frižider nije mesto za baš sve

Ni frižider nije univerzalno rešenje. Paradajz, na primer, može izgubiti deo ukusa i teksture na niskoj temperaturi, dok lisnato povrće zahteva drugačije uslove čuvanja. Važno je i da povrće bude suvo kada se odlaže, jer višak vlage pogoduje bržem propadanju.

Malo reda može da sačuva mnogo novca

Pravilno čuvanje voća i povrća nije samo pitanje urednog frižidera. To je jednostavan način da hrana duže traje i da se manje baca. Kada znate koje namirnice proizvode etilen, koje su osetljive na njega i kojima prija hladno, suvo ili prozračno mesto, mnogo je lakše produžiti njihovu svežinu.

Na kraju, često nije problem u tome što smo kupili previše hrane, već što smo je pogrešno čuvali.

(Zelena nit)