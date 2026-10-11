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PROBLEMI U PARTNERSKIM ODNOSIMA I SA FINANSIJAMA, Astro savet za nedelju, 11. oktobar: Ova 4 znaka su na udaru kvadrata između Venere i Marsa

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

11. 10. 2026. u 07:00

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MARS, planeta akcije, energije, snage, strasti, sukoba, borbe, oružja, seksualnosti, ljubomore i novca, na sedmom stepenu Vodolije, 11. oktobra obrazuje egzaktan kvadrat sa Venerom, planetom ljubavi, lepote, uživanja i novca, na sedmom stepenu znaka Škorpije.

ПРОБЛЕМИ У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА И СА ФИНАНСИЈАМА, Астро савет за недељу, 11. октобар: Ова 4 знака су на удару квадрата између Венере и Марса

Foto: Depositphotos/peshkova/vova130555@gmail.c

Ovaj izazovan aspekt između ljubavnih planeta planeta u znacima ljubavi i iznenađenja, pa još na sedmom stepenu (simbol braka, partnerstva, javnosti) fiksnih znakova, donosi probleme u partnerskim odnosima (emotivnim, poslovnim, prijateljskim), svađe sa suprotnim polom, ljubavne rasprave, ljubomoru, posesivnost, razočaranje, raskid....

Ovaj napet aspekt takođe donosi finansijske probleme, pa bi trebalo pripazizi na troškove. Na udaru su rođeni u znaku i podznaku Lava i Škorpije, Vodolije i Bika.

Do sredine oktobra, Mars će biti i u opoziciji sa Plutonom u Vodoliji, što rođene u znaku ili podznaku Lava i Vodolije, još više upozorava na lične i probleme u partnerskim odnosima.

Mars će prelaziti preko znaka Lava do 25. novembra, kada ulazi u znak Device, da bi 10. januara 2027. godine krenuo retrogradnim hodom. Zatim se 21. februara vraća u Lava gde ostaje do 14. maja, kada konačno ulazi u Devicu.

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