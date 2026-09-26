NAJVEĆI RAZARAČI BRAKA: Četiri obrasca ponašanja koji ozbiljno narušavaju odnos
SVAĐE same po sebi ne moraju da budu znak da je odnos u problemu. Mnogo je važnije kako partneri razgovaraju kada dođe do neslaganja. Partnerski odnosi prolaze kroz različite faze, a nesuglasice su gotovo neizbežne. Ipak, način na koji se partneri ponašaju tokom konflikta može imati veliki uticaj na bliskost, poverenje i kvalitet odnosa.
Stručnjak za partnerske odnose dr Džon Gotman godinama je proučavao komunikaciju među parovima i izdvojio četiri obrasca ponašanja koji mogu ozbiljno da naruše odnos.
1. Kritikovanje partnera
Važno je napraviti razliku između ukazivanja na konkretan problem i napada na ličnost partnera. Na primer, rečenica poput „Zaboravio si da me pozoveš“ odnosi se na određenu situaciju. Međutim, kada kažemo „Ti si sebičan“ ili „Ti nikad ništa ne radiš kako treba“, fokus se pomera sa konkretnog problema na karakter druge osobe.
Takav način komunikacije može da učini da se partner oseća napadnuto umesto da razgovor doživi kao pokušaj rešavanja problema.
Kada kritika postane uobičajen način komunikacije, druga strana može početi da se povlači i da izbegava razgovore o svojim potrebama i osećanjima.
2. Omalovažavanje
Sarkazam, vređanje, ismevanje, kolutanje očima ili ponašanje kojim se druga osoba predstavlja kao manje vredna mogu ozbiljno da naruše međusobno poštovanje.
Tada razgovor više nije usmeren na problem koji treba rešiti, već na dokazivanje da je druga osoba lošija ili kriva. Umesto poruke „Imamo problem koji treba da rešimo“, partner dobija poruku „Ti si problem“.
Ako takva komunikacija postane česta, partneri se mogu sve više udaljavati i izgubiti osećaj sigurnosti u odnosu.
3. Stalno zauzimanje odbrambenog stava
Kada nas partner kritikuje, prirodno je da želimo da objasnimo svoju stranu priče. Ipak, problem nastaje kada je odbrana automatska reakcija na gotovo svaku primedbu.
To može izgledati kao stalno opravdavanje, poricanje odgovornosti ili prebacivanje krivice na drugu osobu.
Umesto da se sasluša ono što partner pokušava da kaže, razgovor se pretvara u nadmetanje oko toga ko je više pogrešio.
Tada partneri sve manje pokušavaju da razumeju jedno drugo, a sve više traže argumente kojima će dokazati da su upravo oni u pravu.
4. Emocionalno povlačenje
Četvrti problematičan obrazac jeste povlačenje iz razgovora. Jedan partner prestane da odgovara, deluje odsutno, izbegava kontakt ili jednostavno odbija da nastavi komunikaciju.
Kratka pauza može biti korisna kada su emocije veoma jake i kada je potrebno smiriti se. Međutim, problem nastaje kada se ćutanje koristi kao način kažnjavanja ili kada se problem stalno izbegava.
Ako se razgovori iznova završavaju ignorisanjem i ćutanjem, nerazrešene teme se gomilaju. Partneri tada mogu imati osećaj da ih druga osoba ne čuje i da više nema prostora za otvoren razgovor.
(24sedam)
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