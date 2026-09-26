STARIJI PAS ILI ŠTENE? Tri razloga zašto je prvi izbor - bolji izbor

KADA razmišljamo o udomljavanju psa, prva slika koja nam se stvori u glavi često je ona o preslatkom štenetu koje veselo maše repom. Štenci su sinonim za razigranost, radost i nove početke, pa ne čudi što privlače najviše pažnje. Ipak, realnost je daleko složenija. Sa štenetom u dom dolaze i brojne obaveze, vreme koje je potrebno posvetiti dresuri, kao i ogromna količina energije koju mali psi svakodnevno troše.

Foto: Diona / Alamy / Profimedia

Upravo zbog toga, mnogi ljubitelji pasa kasnije shvate da je odrasli ili stariji pas možda bio bolji izbor za njihov životni stil. Oni nisu manje vredni od štenaca, naprotiv, donose mir, zahvalnost i stabilnost koja se teško može pronaći u energičnom štenetu.

Stariji psi su za one koji vole mirniji život

Za razliku od štenaca, odrasli psi su daleko smireniji i prilagođeniji životu u domu. Štene zahteva sate i sate igre i pažnje, što može biti iscrpljujuće za vlasnike koji rade, studiraju ili jednostavno nemaju dovoljno energije da isprate takav tempo. Stariji psi, s druge strane, uživaju u kraćim šetnjama i mirnim trenucima pored vlasnika, bilo na kauču ili u dvorištu.

Njihova potreba za kretanjem je manja, a sposobnost da uživaju u tišini i društvu čoveka veća. Upravo ta smirenost čini ih savršenim izborom za ljude koji žele psa, ali nemaju mogućnost da se svakodnevno bave hiperaktivnim štenetom.

Već su naučeni na pravila

Štenci su često mala "oluja" nestašluka - od grickanja nameštaja i obuće do neprestanog lajanja. Naučiti ih pravilima ponašanja traži ogromno strpljenje i doslednost, a neretko i stručnu pomoć trenera. Odrasli psi su, međutim, u velikoj meri već upoznati sa osnovnim pravilima. Znaju da hodaju na povocu, razumeju osnovne komande i imaju razvijenu svest o kućnom redu.

Naravno, i među njima postoje izuzeci, naročito ako su imali težak život u prošlosti, ali se generalno lakše uklapaju u novi dom. To znači manje stresa i za vlasnika i za samog psa, jer proces prilagođavanja protiče brže i prirodnije.

Mnogo su zahvalniji na pruženoj ljubavi

Još jedna prednost udomljavanja odraslog psa jeste to što dobijate prijatelja čija je ličnost već formirana. Kod šteneta nikada ne znate kakav će pas postati - koliko će biti aktivan, koliko će rasti, niti kakve će navike razviti. Sa odraslim psom ta neizvesnost nestaje, jer već možete da upoznate njegov karakter i ponašanje pre nego što ga udomite.

Stariji psi često posebno cene pažnju i ljubav. Njihova odanost i zahvalnost su vidljivi na svakom koraku, naročito ako su dugo čekali dom u azilu. Njihove oči pune su topline i osećaja da konačno pripadaju nekome, a upravo ta zahvalnost stvara duboku vezu između psa i vlasnika.

(24sedam)