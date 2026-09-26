PAS JE POČEO DA ŠTUCA? Evo da li ima razloga za brigu

ŠTUCANjE kod pasa često izaziva zabrinutost kod vlasnika, naročito kada se prvi put pojavi. Kratki trzaji tela i karakterističan zvuk „hik“ umeju da izgledaju neobično, ali u većini slučajeva reč je o bezopasnoj pojavi. Kao i kod ljudi, štucanje nastaje kada dođe do iznenadnog grčenja dijafragme - mišića koji kontroliše disanje. To može biti posledica brzog unosa hrane i vode, uzbuđenja, pa čak i naglih promena temperature.

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Iako najčešće prolazi samo od sebe i traje svega nekoliko minuta, štucanje kod pasa može da iznenadi vlasnike koji nisu upoznati sa njegovim uzrocima.

Posebno su skloni štenad, čiji nervni sistem i mišići tek sazrevaju, pa im se dijafragma lakše iritira. Upravo zato je korisno znati šta izaziva ovu pojavu, kada je normalna i kada može da bude znak da je potrebna veterinarska pomoć.

Najčešći uzroci štucanja

Najbanalniji i najčešći razlog štucanja jeste brzo jedenje ili pijenje, kada pas zajedno sa hranom proguta i vazduh. Taj vazduh pritiskom iritira dijafragmu, izazivajući nagle kontrakcije. Takođe, uzbuđenje i intenzivna igra često pokreću napade štucanja, jer ubrzan ritam disanja menja rad dijafragme. Neki psi štucaju i kada naglo pređu iz toplog u hladan prostor ili nakon konzumiranja hladne vode.

Štucanje je naročito često kod štenaca – kako rastu i sazrevaju, njihov nervni sistem se stabilizuje, pa i napadi štucanja postaju ređi i kraći. Kod odraslih pasa obično se javlja povremeno i spontano prolazi bez ikakve intervencije.

Kada nije razlog za brigu?

U najvećem broju slučajeva pseće štucanje traje svega nekoliko minuta i potpuno nestaje samo od sebe. Psi ga uglavnom ni ne doživljavaju kao problem, već nastavljaju da se igraju, jedu ili spavaju. Povremeni napadi štucanja ne ostavljaju nikakve posledice i ne zahtevaju nikakav poseban tretman. Vlasnici mogu pomoći ljubimcu tako što će mu ponuditi malo vode, umiriti ga ili ga izvesti u kratku šetnju, čime se disanje stabilizuje i dijafragma opušta.

Ovakva vrsta štucanja deo je svakodnevnog života ljubimca, baš kao i kod ljudi. Jedini zadatak vlasnika jeste da obrate pažnju na eventualne promene učestalosti i trajanja kako bi mogli da prepoznaju da li se iza napada krije nešto ozbiljnije.

Situacije u kojima treba obratiti posebnu pažnju na ljubimca

Iako je štucanje najčešće bezazleno, postoje situacije kada može da ukazuje na zdravstveni problem. Ako napadi traju duže od sat ili dva, javljaju se vrlo često ili ih prate simptomi poput otežanog disanja, kašlja, povraćanja ili apatije, vreme je da se obratite veterinaru. Dugotrajno ili učestalo štucanje može biti znak problema sa želucem, plućima ili disajnim putevima, pa je pregled najbolja preventiva.

U tim situacijama nije dovoljno čekati da „prođe samo od sebe“. Pravovremena reakcija pomaže da se otkrije uzrok i spreče ozbiljnije komplikacije. Tako vlasnik može biti siguran da svom psu pruža pravu negu i zaštitu kada je to najpotrebnije.

(24sedam)