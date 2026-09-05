NAUČNICI UPOZORAVAJU ČEKAJU NAS JOŠ VEĆE KLIMATSKE PROMENE: Dva velika okeana vekovima su bila usklađena, sada se taj odnos raspada

PROMENE u tropskom Pacifiku vekovima su se putem atmosfere prenosile hiljadama kilometara daleko i uticale na temperature u Indijskom okeanu.

Foto Tanjug/Jessica Christian/San Francisco Chronicle via AP

Ta veza između dve goleme vodene mase ključna je jer temperature Indijskog okeana direktno oblikuju vremenske uslove, uključujući količinu padavina, u gusto naseljenim delovima Afrike, Azije i Australije.

Stabilan odnos među okeanima takođe pomaže naučnicima u predviđanju klime mesecima unapred, no čini se da se taj odnos sada menja, piše Science Alert.

PREKID DUGOGODIŠNjE VEZE

Nova studija u časopisu Nature Communications pokazuje da je dugogodišnja veza između atmosferske cirkulacije Pacifika i temperatura u tropskom Indijskom okeanu poslednjih decenija narušena. Analiza viševekovne klimatske istorije potvrdila je da je reč o vanrednoj promeni.

Ključan faktor je Pacifička Vokerova cirkulacija, sistem kretanja vazduha koji pokreću razlike u temperaturi površine Tihog okeana. Topli vazduh se diže, putuje atmosferom i spušta na drugom mestu, što stvara vetrove.

Tokom pojava poput El Ninja ta cirkulacija slabi, a promene se preko takozvanog atmosferskog mosta prenose na Indijski okean. Istorijski su promene u pacifičkom sistemu gotovo uvek pratile i promene temperature u celom basenu Indijskog okeana.

Međutim, od pedesetih godina prošlog veka tropski Indijski okean zagreva se za oko 0,1 Celzijusov stepen po deceniji zbog emisija stakleničkih gasova, dok Pacifička Vokerova cirkulacija istovremeno jača od osamdesetih godina. Zbog toga se njihov međusobni odnos poslednjih decenija preokrenuo. Jedan važan deo klimatskog sistema Indijskog okeana više ne prati Pacifik na pouzdan način.

„Ključno je otkriće da globalno zagrevanje i ljudske emisije sada nadjačavaju prirodni uticaj koji Pacifik ima na Indijski okean“, rekla je klimatolog Karolajn Umenhofer sa Okeanografskog instituta Vuds Hol (WHOI).

POGLED U KLIMATSKU PROŠLOST

Moderna merenja okeana obuhvataju tek stotinak godina, pa se postavlja pitanje da li je ovakva promena zaista bez presedana. Da bi to proverili, istraživači predvođeni Šonom Vangom sa Univerziteta Kolorado Bolder kombinovali su savremena opažanja i klimatske modele s podacima iz prirodnih arhiva.

Analizirali su 35 zapisa iz korala, tri iz godova drveća i jedan iz stalagmita, koji čuvaju tragove prošlih uslova sredine. To im je omogućilo rekonstrukciju klimatskih obrazaca Indo-Pacifika od 1631. do 1990. godine.

Tokom većeg dela tog razdoblja sistemi Tihog i Indijskog okeana bili su usklađeni, uz jednu značajnu iznimku. Veza među njima znatno je oslabila između 1810. i 1850. godine, što se poklapa s nekoliko velikih vulkanskih erupcija u tropima, uključujući erupciju planine Tambora 1815. godine.

Velike erupcije ispuštaju gasove sa sumporom visoko u atmosferu, gde aerosoli koje stvaraju smanjuju dotok Sunčeve svetlosti i privremeno hlade Zemljinu površinu. Budući da hlađenje nije ravnomerno, ono može promeniti temperature okeana i vetrove. Simulacije pokazuju da su ti vulkanski poremećaji privremeno prekinuli uobičajenu vezu između dva okeana.

DANAŠNjA PROMENA JE DRUGAČIJA

Iako se veza između okeana i ranije prekidala, postoji ključna razlika. Poremećaj u 19. veku bio je povezan s vulkanskim erupcijama, dok se današnji preokret događa u uslovima kontinuiranog zagrevanja uzrokovanog ljudskim delovanjem.

Istraživači su uporedili odnos u razdoblju od 1945. do 2025. s razdobljima od 80 godina u simulacijama i rekonstrukcijama iz proteklog milenijuma. Rezultati su pokazali da moderna korelacija odstupa od 95 odsto statističkog raspona u oba slučaja, čak i u poređenju s razdobljima jake vulkanske aktivnosti.

To ne znači da su sve veze između Pacifika i Indijskog okeana nestale. Druga poveznica, koja uključuje Vokerovu cirkulaciju samog Indijskog okeana, nije doživela jednako značajan preokret.

Ipak, otkrivena promena mogla bi imati posledice koje nadilaze okeane. Stabilne interakcije između tropskih okeanskih basena temelj su za predviđanje klime, pa će naučnici morati da uzmu u obzir ove promene u budućim prognozama. Autori studije ističu da njihovi nalazi direktno utiču na upravljanje klimatskim rizicima i regionalnim vodnim resursima.

Određene nepoznanice i dalje postoje. Klimatske simulacije nisu uspele da reprodukuju sve detalje vulkanskog poremećaja iz 19. veka, a nejasno je i kako će tačno Pacifička Vokerova cirkulacija reagovati na dalje zagrevanje. Glavna poruka istraživanja jeste da klimatske promene ne utiču samo na temperaturu pojedinih okeana, već menjaju i temeljne odnose među njima. Time se mogu poremetiti obrasci na osnovu kojih naučnici predviđaju buduće klimatske uslove.

sputnikportal.rs

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