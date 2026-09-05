NEDELJNI HOROSKOP OD 6. DO 12. SEPTEMBRA: Ovan rešava pravna pitanja, Bik u sukobu sa partnerom, Strelac sa šefovima, Ribe uvećavaju prihode

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 6. do 12. septembra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

Foto: freepik.com/Dragana_Gordic

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Posao Sa Venerom, vladaocem vaših finansija, u kući novca, od 10. septembra, bavite se finansijama, kreditom, podelom imovine, sponzorstvom. Naglašen znak Device fokusira vas na radne obaveze i zadatke, karijeru, naročito u vreme mladog Meseca u kući posla, 11. septembra. Septembar donosi uspeh u rešavanju zaostalih pravnih pitanja i na polaganju važnih ispita.

Ljubav Merkur ulazi u kuću braka 10. septembra i pravi opoziciju sa Neptunom i Saturnom, planetama laži i prepreka, u vašoj astrološkoj kući ličnosti, upozoravjući na probleme u komunikaciji sa voljenom osobom i neočekivane nesporazume, jer istog dana i Uran, planeta više sile, kreće retrogradnim hodom.

Zdravlje Potreba za osamljivanjem.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

BIK (21. 4 - 21. 5)

Posao Uran, koji upravlja vašim finansijama, 10. septembra kreće retrogradno preko kuće novca i aktivira stare finansijske probleme. Mnoštvo planeta u kući kreativnosti donosi vam uspeh u privatnom biznisu, umetničkim zanimanjima, javnoj delatnosti. Mlad Mesec u kući mašte, 11. septembra, donosi vam ideju kako da započnete privatni biznis ili da hobi pretvorite u posao.

Ljubav Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim partnerskim odnosima, posle godinu dana, 10. septembra ulazi u vašu astrološku kuću braka, obrazujući napete aspekte sa Plutonom i Jupiterom, planetama kontrole, strasti i ekspanzije, što vam donosi konflikte, svađe, rasprave i sukobe sa voljenom osobom.

Zdravlje Glasne žice.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Posao Venera, planeta novca, koja upravlja i vašom maštom i intuicijom, 10. septembra, posle godinu dana, ulazi u kuću posla, donoseći mogućnost primene vaših novih ideja. Sa vašim vladaocem Merkurom, planetom komunikacija i biznisa, u kući inventivnosti, od 10. septembra, očekuju vas uspeh i uvećanje prihoda preko samostalne delatnosti ili vašeg omiljenog hobija.

Ljubav Naglašena kuća privatnog života upozorava na porodične probleme. Merkur, posle godinu dana, 10. septembra, ulazi u kuću ljubavi, donoseći slobodnim Blizancima mogućnost ulaska u ozbiljnu vezu, kao i proširenje porodice. U vreme mladog Meseca 11. septembra, svađe, rasprave i sukobi sa ženama u porodici.

Zdravlje Dodatni oprez u saobraćaju.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

RAK (22. 6 - 22. 7)

Posao Mnoštvo planeta u kući komunikacija donosi vam ugovor o isplativom poslu, dobitke preko kraćih putovanja, polaganja stručnih ispita, naročito u vreme mladog Meseca u kući biznisa, 11. septembra. I planeta novca, posle godinu dana 10. septembra ulazi u kuću kreativnosti, donoseći vam uspeh i uvećanje prihoda u privatnom biznisu, umetnosti, sportu ili javnoj delatnosti.

Ljubav Ulazak Venere u kuću ljubavi 10. septembra, slobodnim Rakovima nagovešatava priliku za ulazak u romantičnu vezu, kao i mogućnost proširenja porodice. Merkur ulazi u kuću privatnog života 10. septembra i pravi opozicije sa Neptunom i Saturnom, planetama obmana i ograničenja što upozorava na porodične sukobe.

Zdravlje Nervoza. Razdražljivost.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

LAV (23. 7 - 22. 8)

Posao Vaš vladalac Sunce obasjava vašu astrološku kuću novca donoseći priliku za zaradu preko kupovine, prodaje ili izdavanja nekretnina, organske poljoprivrede, kulinarstva, hortikulture. Merkur, koji upravlja vašim poslom i finansijama, 10. septembra ulazi u kuću komunikacija što najavljuje mogućnost uvećanja prihoda i preko kraćih putovanja ili potpisivanja novog ugovora.

Ljubav Venera, planeta ljubavi koja upravlja i vašim društvenim životom, 10. septembra, ulazi u privatnosti, donoseći konflikte i nesporazume u porodičnom okruženju, naročito sa ženama. Istog datuma, Uran, vladalac partnerskih odnosa, kreće u višemesečni retrogradni hod, što najavljuje susrete sa starim simpatijama.

Zdravlje Povišen pritisak.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Posao Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom,10. septembra, ulazi u vašu kuću ličnosti, donoseći vam priliv energije i entuzijazma. Retrogradni Uran u kući karijere od 10. septembra upozorava na sukobe sa nadređenima, naročito 11. septembra (mlad Mesec u vašem znaku). Venera u kući biznisa od 10. septembra donosi novac preko novog ugovora, kraćeg putovanja.

Ljubav Mlad Mesec, simbol emocija, koji upravlja vašim društvenim životom, u vašem znbaku, 11. septembra pravi napet aspekt sa Saturnom, vladaocem ljubavnog života, upozoravajući na mogućnost naglog raskida ili razvoda. Slobodne Device, na putu ili predavanju, mogu da upoznaju vrlo interesantnu osobu.

Zdravlje Kardiovaskularni problemi.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Posao U vreme mladog Meseca, koji upravlja vašom karijerom, 11. septembra, u kući podsvesti, medicine i kreativnosti, uspeh očekuje psiholoze, umetnike, lekare. Vaš vladalac Venera koja upravlja i vašim finansijama, od 10. septembra, popravlja vašu materijalnu situaciju. I Uran kreće retrogradno pa završavate zaostale obaveze u vezi sa pravnim pitanjima, inostranstvom.

Ljubav Merkur, planeta komunikacija, posle godinu dana, 10. septembra, ulazi u vašu kuću ličnosti, intenzivirajući sukobe sa partnerom. Slobodne Vage, na putu u inostranstvu, predavanju ili seminaru, mogu da upoznaju nekoga ko se bavi kreativnim ili zanimanjem u vezi sa medicinom, naročito sa psihologijom.

Zdravlje Potreba za osamljivanjem.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Posao Naglašena kuća planova i novca donosi vam priliv energije i novac preko novih ugovora, privatnog biznisa, javne delatnosti, marketinga, nekonvencionalnih vidova zarade. Venera ulazi u vaš znak 10. septembra kada i Uran kreće retrogradnim hodom, donoseći vam uvećanje prihoda, naročito 11. septembra, u vreme mladog Meseca u kući planova, ambicija i finansija.

Ljubav Vaš vladalac partnerskih odnosa u kvadratu sa vašim vladaocem Plutonom u kući privatnosti, donosi porodične probleme. Merkur, koji upravlja vašim intimnim ali i društvenim životom, od 10. septembra, u kući romantike ali i razočaranja, donosi vam tajnu vezu. Pazite, jer se brzo možete razočarati.

Zdravlje Hronične tegobe.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Posao Venera, vladalac vaših finansija, u 12. kući, od 10. septembra, upozorava da pripazite na troškove. Ulazak Merkura, koji upravlja vašom karijerom, u kuću društvenog života, planova i novca, 10. septembra, donosi vam priliku za politički angažman. U vreme mladog Meseca, 11. septembra, očekuju vas sukobi sa nadređenima i donošenje važne poslovne odluke.

Ljubav Retrogradni hod Urana preko kuće partnerskih odnosa, od 10. septembra donosi sukobe sa voljenom osobom, a slobodnim Strelcima iznenadnu obnovu veze sa bivšim partnerom, moguće i preko društvene mreže. Retrogradni Neptun u kući ljubavnog života nagoveštava ulazak u ozbiljnu vezu i proširenje porodice.

Zdravlje Štitna žlezda.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Posao U vreme mladog Meseca, u devetoj kući, 11. septembra, možete uspešno rešiti pitanja u vezi sa važnim pravnim pitanjima, visokim obrazovanjem, inostranstvom, putovanjima. Venera u kući finansija donosi dobitke rođenima u poslednjoj dekadi. Merkur u kući karijere i retrogradni hod Urana preko kuće posla, od 10. septembra, upozoravaju na sukobe i stare probleme na poslu.

Ljubav Merkur, planeta komunikacija, od 10. septembra u kući romantike i tajni, pravi opoziciju sa Neptunom u kući privatnog života, donoseći vam razočaranja na emotivnom planu i sukobe sa članovima porodice, zbog manipulacija i laži. Upoznavanje s nekim na kraćem putu u inostranstvu, predavanju, seminaru.

Zdravlje Hronični problemi.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Posao Ulazak Venere u kuću karijere 10. septembra upozorava na sukobe sa ženama na poslu. Istog dana, Merkur ulazi u devetu kuću donoseći uspeh u inostranstvu, rešavanju pravnih pitanja, na ispitima. U vreme mladog Meseca u kući novca, 11. septembra, očekuje vas uvećanje prihoda i rešavanje važnih finansijskih pitanja, podele imovine, kredita, alimentacije, sponzorstva.

Ljubav Vaš vladalac Uran, koji upravlja i vašom podsvešću, tajnama i razočaranjima, 10. septembra kreće retrogradnim hodom, preko kuće ljubavi i pravi trigon sa Plutonom, planetom strasti, u vašem znaku, donoseći vam susret sa bivšim partnerom. Istog dana, na možete da upoznate nekoga preko poslovnih kontakata.

Zdravlje Osetljiv koštano-zglobni sistem.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Posao Pozicija planete novca, od 10. septembra, fokusira vas na važna pravna i pitanja u vezi sa inostranstvom, obrazovanjem, putovanjima. Istog dana, Merkur u kući novca, posle godinu dana, donosi vam šansu da završite obaveze u vezi sa alimentacijom, podelom imovine, kreditom, sponzorstvom. Pruža vam se prilika za uvećanje prihoda preko privatnog biznisa ili nekretnina.

Ljubav Merkur, vladalac partnerskih odnosa, i Sunce u kući braka, prave napete aspekte donoseći vam sukobe sa voljenom osobom (raskid ili razvod) koji se intenziviraju u vreme madog Meseca u kući braka, 11. septembra. Retrogradni Uran u kući privatnosti od 10. septembra donosi iznenadne porodične svađe.

Zdravlje Kardiovaskularne tegobe.