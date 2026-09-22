MESEČNI HOROSKOP OD 23. SEPTEMBRA DO 23. OKTOBRA: Ovan i Vaga donose važne odluke, Rak napreduje u karijeri, Jarca očekuju porodični sukobi

SAZNAJTE šta vam mesečni horoskop predviđa za period koji je pred nama, za period prelaska Sunca preko znaka Škorpije, od 23. avgusta do 23. septembra, šta vas čeka na poslu, u ljubavi, kako ćete se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje.

Foto: freepik/pikisuperstar

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o mesečnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Početak perioda donosi uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti. Sa Merkurom u kući novca od 30. septembra ulažete više napora da rešite podelu imovine, nasledstvo, sponzorstvo, kredit. Retro-hod Venere posle 3. oktobra donosi stare finansijske probleme, ali njen spoj sa Merkurom u kući novca 7. oktobra pruža vam priliku za zaradu preko ulaganja. Direktan hod Plutona preko 11. kuće, od 16. oktobra, donosi vam novac i uspeh u društvenom angažmanu.

Ljubav Sa naglašenom kućom braka narednih mesec dana, svađe sa partnerom. Vaš vladalac Mars 28. septembra ulazi u kuću ljubavi, donoseći slobodnima novu vezu i proširenje porodice. Pozicija vladaoca partnerskih odnosa 3. oktobra donosi povratak stare ljubavi. U vreme mladog Meseca na 17. stepenu (stepenu ljubavi) Vage, znaka partnerskih odnosa, 10. oktobra, donosite važnu emotivnu odluku.

Zdravlje Pojačana nervoza u vreme punog Meseca u vašem znaku 26. septembra.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Sa naglašenom kućom posla narednih mesec dana ste fokusirani na radne zadatke, naročito u vreme mladog Meseca u kući posla, 10. oktobra. Konjunkcija Merkura i Venere, planeta biznisa i novca, na osmom stepenu (stepenu novca) Škorpije, znaka novca, 7. oktobra, upozorava na finansijske probleme. Pluton, planeta moći i novca, kreće 16. oktobra direktnim hodom preko kuće karijere donoseći vam sukobe sa nadređenima i zastoj na poslu.

Ljubav Mars, vladalac partnerskih odnosa i ograničenja, 28. septembra ulazi u kuću ljubavi a vaš vladalac Venera kreće retrogradnim hodom preko kuće braka 3. oktobra, donoseći vam porodične probleme i svađe, rasprave i sukobe sa voljenom osobom. Konjunkcija planeta komunikacija i ljubavi, u kući partnerskih odnosa, 7. oktobra, upozorava na mogućnost prekida, razvoda, raskida.

Zdravlje U vreme punog i mladog Meseca, 26. septembra i 10. oktobra, nervoza, uvodite zdravije navike.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Sa mnoštvom planeta u kući kreativnosti očekuje vas uspeh u privatnom biznisu, javnoj delatnosti i zarada, naročito u vreme punog i mladog Meseca, 26. septembra i 10. oktobra. Mars 28. septembra ulazi u kuću dogovora, donoseći vam isplativ ugovor. Spoj vašeg vladaoca Merkura i retrogradne Venere u kući posla, 7. oktobra, fokusira vas na radne obaveze. Direktan hod Plutona preko devete kuće od 16. oktobra pruža vam priliku da pokažete svoje talente i znanje.

Ljubav Prelazak Sunca preko vaše astrološke kuće ljubavi, dece i radosti, narednih mesec dana, slobodnim Blizancima donosi mogućnost ulaska u novu vezu i proširenja porodice, naročito u vreme mladog Meseca, 10. oktobra. Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašim privatnim životom, 28. septembra pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u devetoj kući, donoseći vam kontakt sa nekim iz inostranstva.

Zdravlje Intenziviranje starih tegoba posle 30. septembra.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao U vreme punog Meseca, koji se jednom godišnje dešava u kući karijere, a ove godine 26. septembra, očekuju vas problemi na poslu, sukobi sa šefovima i saradnicima. Međutim, Mars u kući novca, posle dve godine, od 28. septembra, donosi prilike za napredovanje i solidnu zaradu. Ulazak Merkura, u kuću kreativnosti, posle godinu dana, 30. septembra donosi uspeh u umetnosti i javnoj delatnosti a direktan hod Plutona, posle 16. oktobra, finansijsku ekspanziju.

Ljubav Sa naglašenom kućom privatnog života, narednih mesec dana, očekuju vas porodični problemi, naročito u vreme mladog Meseca, vašeg vladaoca, 10. oktobra. Ulazak Merkura u kuću ljubavi i dece, 30. septembra, slobodnim Rakovima donosi ljubav i prinovu u porodici. Retrogradna Venera u kući ljubavi od 3. oktobra priziva bivše partnere naročito u vreme konjunkcije sa Merkurom 7. oktobra.

Zdravlje Nervna napetost.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Vaš vladalac Sunce, simbol ugleda, u kući komunikacija donosi vam zaradu preko kraćih putovanja, novih ugovora. U vreme punog i mladog Meseca, 26. septembra i 10. oktobra, uspeh na ispitima, preko putovanja, u rešavanju pravnih pitanja. Mars ulazi u vaš znak, posle dve godine, 28. septembra donoseći vam priliv energije i entuzijazma da ostvarite svoje ciljeve. Retrogradni hod planete novca preko znaka novca posle 3. oktobra, upozorava na finansijske probleme.

Ljubav Merkur, planeta komunikacija, 30. septembra, ulazi u kuću privatnog života, donoseći porodične nesporazume, koji će se intenzivirati kada i Venera početkom oktobra uđe u tu kuću, i to u vidu sukoba sa članovima porodice, naročito sa ženama (kritičan datum je 7. oktobar). Direktan hod Plutona preko kuće braka i partnerstva, od 16. oktobra, slobodnim Lavovima može doneti sudbinski susret.

Zdravlje Osetljiv urogenitalni trakt.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Naglašena kuća posla preko koje narednih mesec dana prelazi Sunce fokusira vas na zaradu ali vam planove kvari opozicija sa Neptunom i Saturnom u kući novca. U vreme punog i mladog Meseca, koji upravlja vašim finansijama, 26. septembra i 10. oktobra, očekuju vas veći izdaci. Posle 30. septembra, vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, ulazi u znak svoje egzaltacije, donoseći uspeh na ispitima, u dogovorima i preko kraćih putovanja. Problemi u komunikaciji od 3. oktobra.

Ljubav Neptun, vladalac partnerskih odnosa, 26. septembra pravi opoziciju sa Suncem, donoseći vam razočaranje zbog idealizovanja osobe koja vam je prećutala da je zauzeta. Spoj vašeg vladaoca Merkura i retrogradne Venere, planeta flerta i ljubavi, preko kuće komunikacija, 7. oktobra, može da probudi stare emocije i romantičnu prepisku, a zatim i da donese susret sa bivšim partnerom.

Zdravlje Potreba za introspekcijom posle 28. septembra. Uvodite zdravije navike.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Sunce obasjava vašu kuću ličnosti narednih mesec dana donoseći vam priliv energije ali aspekti sa Saturnom i Neptunom remete vaše planove. Ulazak Marsa u kuću novca, 28. septembra obećava zaradu i podstiče vašu kreativnost i organizacione sposobnosti. Posle 30. septembra, Merkur u kući novca donosi dobitke a retro-Venera od 3. oktobra vanredne izdatke, naročito 7. oktobra. Direktan hod Plutona preko kuće kreativnosti od 16. oktobra obećava uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti.

Ljubav U vreme punog Meseca u kući braka i partnerstva, 26. septembra, mogući su nesporazumi, rasprave, razvod, raskid, kao i skandali u javnosti. U vreme mladog Meseca u vašoj kući ličnosti, 10. oktobra možete se naći pred donošenjem važne emotivne odluke. Pluton, vladalac partnerskih odnosa, 16. oktobra kreće direktno preko kuće ljubavi donoseći slobodnim Vagama ulazak u novu vezu.

Zdravlje Osetljiv koštano-zglobni sistem.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Vaš vladalac Mars 28. septembra ulazi u kuću karijere, donoseći vam konflikte na poslu i sa nadređenima, naročito sa muškarcima. Merkur ulazi u vaš znak 30. septembra donoseći vam nove kontakte i prilike za veću zaradu ali i veće troškove. Retrogradni hod Venere, planete novca, posle godinu dana, 3. oktobra kreće retrogradno preko vaše kuće ličnosti, donoseći finansijske probleme. U vreme mladog Meseca 10. oktobra, uspeh očekuje umetnike, lekare, farmaceute, naučnike.

Ljubav Venera, vladalac partnerskih odnosa, 3. oktobra kreće retrogradnim hodom preko vaše kuće ličnosti, donoseći vam kontakte i susrete sa starim ljubavima, naročito u vreme konjunkcije sa Merkurom, 7. oktobra. Vaš vladalac Pluton, simbol sukoba i strasti, 16. oktobra kreće direktnim hodom preko kuće privatnog života, i podstiče nesporazume i svađe sa članovima porodice.

Zdravlje Potreban vam je odmor.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao Sunce, narednih mesec dana, obasjava prepunu 11. kuću donoseći vam novac i priliku za nove vidove zarade, uspeh u javnoj delatnosti, naročito u vreme mladog Meseca 10. oktobra. Ulazak planete akcije u znak uspeha u kome se nalazi i vaš vladalac Jupiter, simbol blagostanja, 28. septembra, najavljuje povoljno rešavanje finansijskih i pravnih pitanja. Direktan hod Plutona preko kuće komunikacija, od 16. oktobra, donosi vam kontakte sa uticajnim osobama.

Ljubav U vreme punog Meseca, jednom godišnje u kući ljubavi, 26. septembra, slobodni Strelci mogu da se zaljube i da dobiju prinovu. I ulazak Marsa, vladaoca ljubavnog života, u devetu kuću u kojoj se nalazi i vaš vladalac Jupiter, 28. septembra, donosi priliku za lepu vezu. Konjunkcija Merkura i retrogradne Venere u kući romantike i tajni, 7. oktobra, donosi vam susret sa bivšim partnerom.

Zdravlje Potreba za introspekcijom posle 30. septembra.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Mnoštvo planeta u kući karijere, narednih mesec dana, donosi vam probleme na poslu i sukobe sa nadređenima, koji mogu kulminirati u vreme mladog Meseca 10. oktobra. Ulazak Marsa, planete akcije, u kuću novca 28. septembra, donosi veće prihode ali i veće troškove. Sa Merkurom u kući planova, posle 30. septembra, fokusirate se na politički angažman, ali budite oprezni. Direktan hod Plutona, planete novca, preko kuće posla, od 16. oktobra donosi vam dobitke.

Ljubav U vreme punog Meseca, vladaoca partnerskih odnosa, u kući privatnog života, 26. septembra, mogući su nesporazumi, rasprave i problemi sa članovima porodice i voljenom osobom. Planeta ljubavi, koja upravlja vašim emotivnim životom, 3. oktobra, kreće retrogradnim hodom preko kuće društvenog života, donoseći vam susret sa bivšim partnerom, naročito 7. oktobra, u vreme konjunkcije Venere i Merkura.

Zdravlje Podložnost povredama na radu.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Sa naglašenom devetom kućom očekuje vas uspeh preko putovanja, obrazovanja, pravnih pitanja, ugovora (budite oprezniji 26. septembra), novih vidova zarade, unapređenja privatnog biznisa, naročito u vreme punog i mladog Meseca, 26. septembra i 10. oktobra. Merkur, 30. septembra, ulazi u kuću karijere, donoseći probleme sa ženama na poslu, naročito od 3. oktobra, a njegov spoj sa retrogradnom Venerom 7. oktobra, sukobe sa saradnicima i nadređenima.

Ljubav Ulazak Marsa, planete strasti ali i sukoba, u kuću braka i partnerstva, posle dve godine, 28. septembra, donosi vam konflikte, nesporazume, rasprave, svađe i probleme sa voljenom osobom. Planeta ljubavi, već početkom oktobra, kreće retrogradnim hodom, donoseći ponovo na dnevni red nerešene probleme iz prošlosti. Krajem perioda, možete se naći pred važnom emotivnom odlukom.

Zdravlje Direktan hod Plutona preko vašeg znaka, posle 16. oktobra, povoljno utiče na vaše zdravlje.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Naglašena kuća novca sa Suncem, Saturnom i vašim vladaocem Neptunom, upozorava na finansijske probleme, naročito u vreme punog i mladog Meseca, 26. septembra i 10. oktobra. Od 30. septembra, kada Merkur ulazi u devetu kuću (naročito 3. oktobra kada kreće retrogradno i 7. oktobra) uspešno rešavate zaostala pravna pitanja i obaveze u vezi sa prekookeanskim putovanjima ili fakultetom. Direktan hod Plutona posle 16. oktobra, donosi uspeh umetnicima.

Ljubav Venera, planeta ljubavi, 3. oktobra kreće retrogradnim hodom sa osmog stepena (simbola strasti, ljubomore) tajanstvene Škorpije donoseći mogućnost povratka starog partnera u vaš život. Konjunkcija Merkura i Venere u devetoj kući, 7. oktobra, slobodnim Škorpijama donosi priliku za susret i poznanstvo sa zanimljivom osobom na dužem putovanju, predavanju, seminaru ili preko društvene mreže.

Zdravlje Stomačne tegobe.