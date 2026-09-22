NAJISKRENIJI HOROSKOPSKI ZNAKOVI: Sa njima uvek znate na čemu ste

TRI horoskopska znaka se smatraju najiskrenijim.

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Ako vam je važnije da znate na čemu ste nego da uz sebe imate nekoga ko će vam uvek govoriti ono što želite da čujete, sa ovim horoskopskim znakovima odlično ćete se slagati.

Strelac

Pripadnici ovog znaka teško drže jezik za zubima. Njihove reči mogu biti poput strela – brze, direktne i ponekad nepromišljene. „Što na umu, to na drumu“ poslovica je koja savršeno opisuje Strelca. Ako imaju nešto da kažu, teško će to zadržati za sebe, čak i ako ih niko nije pitao za mišljenje. Tek kasnije mogu shvatiti da su njihove reči nekoga pogodile pravo u metu i da je možda trebalo da budu malo blaži. Bez obzira na nepromišljenu i nenamernu grubost ovog znaka, dobra stvar je što ćete sa njima uvek znati na čemu ste. Strelčevi su odlični prijatelji jer će ljudima do kojih im je stalo uvek otvoreno reći istinu, naročito ako vide da su krenuli u pogrešnom smeru ili da su okruženi ljudima koji im ne prijaju.

Ovan

Ovnovi mrze okolišanje i bele laži. Često ne razmišljaju previše o tome kako njihove reči utiču na druge jer smatraju da je istina uvek moralno ispravna i korisna, čak i u situacijama kada je neke stvari bolje zadržati za sebe. Savršen su izbor za prijatelja za kupovinu jer će vam uvek direktno reći šta vam dobro stoji, a šta bi ipak trebalo da preskočite. Njihova iskrenost ponekad može delovati grubo, ali najčešće iza nje nema loše namere. Ovnovi jednostavno nemaju strpljenja za pretvaranje, pa će mnogo radije otvoreno reći šta misle nego da se pretvaraju da je sve u redu, piše Večernji list.

Škorpija

Za razliku od Ovna i Strelca, koji istinu često stavljaju na prvo mesto, Škorpija ipak ima razumevanja za poneku belu laž i zna kada je bolje prećutati, a kada otvoreno reći šta misli. Možda neće odmah reći šta mu je na umu, ali kada odluči da progovori, neće mnogo okolišati niti pažljivo birati reči. Ne podnosi laži i licemerje, a posebno ceni ljude koji su spremni da budu iskreni čak i kada istina boli. Iako će ponekad prećutati ono što misli, budite sigurni da će progovoriti kada je to zaista potrebno, bez ulepšavanja i biranja reči.

(Alo)