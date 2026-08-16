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IZNENADNI DOBICI, OBMANE U LJUBAVI Astro savet za nedelju, 16. avgust: Evo koji su znaci danas na udaru aspekata oprečnog značenja

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

16. 08. 2026. u 07:00

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MESEC danas napušta poslovični, zemljani znak Device i ulazi u lepršavu, komunikativnu Vagu, praveći aspekte oprečnog značenja - veliki vazdušni trigon i kardinalni T-kvadrat.

ИЗНЕНАДНИ ДОБИЦИ, ОБМАНЕ У ЉУБАВИ Астро савет за недељу, 16. август: Ево који су знаци данас на удару аспеката опречног значења

Foto: Depositphotos/DmitryPoch/peshkova

Mesec obrazuje konjunkciju sa Venerom, a zajedno trigone sa Uranom u Blizancima i retrogradnim Plutonom u Vodoliji, koji podstiču i olakšavaju komunikaciju, donose nove, originalne ideje, iznenadna putovanja, neočekivane dobitke i nagle ulaske u ljubavne veze. To će najviše osetiti Blizanci i Vodolije, dok će Vage mučiti ljubavni, finansijski i porodični problemi.

Jer, Venera i Mesec u Vagi obrazuju napete aspekte sa Marsom u Raku i Neptunom u Ovnu, i formiraju T-kvadrat (dva kvadrata i jedna opozicija). Na udaru su Vage, Ovnovi, Rakovi i Jarčevi.

Mars u Raku u kvadratu sa Mesecom i Venerom, donosi sukobe u porodici, naročito sa ženama, a Neptunom u kvadratu sa Marsom, platonske ili tajne veze, ali i zablude i razočaranja. Spoj Meseca i Venere u opoziciji sa Neptunom upozorava na obmane, prevare i manipulacije na ljubavnom, ali i na finansijskom planu.

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