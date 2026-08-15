NEDELJNI HOROSKOP OD 16. DO 22. AVGUSTA: Bik menja posao, Lav donosi važnu odluku, Škorpiju vrebaju spletkaroši na poslu, Vodoliji stiže novac

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 16. do 22. avgusta, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

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OVAN (21. 3 - 20. 4)

Posao Veliki vatreni trigon već početkom perioda, a naročito 19. i 20. avgusta, donosi vam uspeh u privatnom biznisu, javnoj delatnosti, umetnosti, sportu. U vreme prve Mesečeve četvrti u kući novca 20. avgusta, problemi sa podelom imovine, nasledstva.Opozicija između Sunca u kući kreativnosti i severnog Mesečevog čvora u kući novca, 22. avgusta, donosi neočekivane troškove.

Ljubav Planeta obmana u vašem znaku u napetom aspektu s vašim vladaocem Marsom u kući privatnog života 17. avgusta, upozorava na rasprave i sukobe sa članovima porodice. Opozicija između Venere, koja upravlja partnerskim odnosima, i Saturna u vašem znaku, 21. avgusta, donosi zahlađenje odnosa sa voljenom osobom.

Zdravlje Kontrolišite krvni pritisak.

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BIK (21. 4 - 21. 5)

Posao Vaš vladalac Venera u kući posla, 17. avgusta pravi dobar aspekt sa Jupiterom u kući privatnog života donoseći vam uvećanje prihoda. Prelazak severnog Mesečevog čvora preko fiksne zvezde Regulus u kući karijere, 18. avgusta, rođenima krajem znaka donosi promenu radnog mesta ili posla. Trebalo bi da povedete više računa o troškovima i ulaganjima oko 20. avgusta.

Ljubav Ulazak Meseca, koji upravlja vašim komunikacijama, u sedmu kuću, početkom perioda, 17. avgusta, aktivira aspekte koji vam donose probleme u odnosu sa partnerom. Rođene krajem znaka, 18. avgusta očekuju velike promene na porodičnom planu. Zahlađenje odnosa sa emotivnim partnerom krajem perioda.

Zdravlje Nesanica. Problemi sa štitnom žlezdom, glasnim žicama.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Posao Početkom perioda, povedite više računa o troškovima. Nepovoljan dan za putovanja 22. avgust. Naglašene kuće biznisa i kreativnosti 17. avgusta donose vam nov posao, nov ugovor, napredovanje u karijeri. Sa Mesecom u kući novca, 22. avgusta, fokusirani ste na završavanje važnih finansijskih i pitanja u vezi sa podelom bračne imovine, nasledstvom, ulaganjima.

Ljubav Trigon između Sunca u kući komunikacija i crnog Meseca Lilit, simbola seksualnosti i strasti, 20. avgusta, donosi vam mogućnost ulaska u kratkotrajnu avanturu. Istog dana, Mesec u kući partnerskih odnosa, zauzetim Blizancima donosi svađe i rasprave sa voljenom osobom, naročito ukoliko su u dužoj vezi.

Zdravlje Nervoza.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

RAK (22. 6 - 22. 7)

Posao Mars, planeta sukoba, u vašem znaku u napetom aspektu sa Neptunom, simbolom prevara i manipulacija, u kući karijere, početkom nedelje, upozorava da se čuvate intriga, spletki i podmetanja na poslu. Napredovanje u karijeri, finansijski i uspeh na poslovnom planu od 18. do 20. avgusta. Pokušajte da 22. avgusta izbegnete potpisivanje ugovora i ulaganja u nov posao.

Ljubav Izazovni aspekti vašeg vladaoca Meseca u kuću ljubavi, 17. avgusta, slobodnim Rakovima donose novu emotivnu vezu i mogućnost proširenja porodice. Pozicije planete ljubavi u kući privatnosti i Saturna, vladaoca partnerskih odnosa, 21. i 22. avgusta, može doneti erotsko hlađenje prema voljenoj osobi.

Zdravlje Podložnost povredama. Stomačne tegobe.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

LAV (23. 7 - 22. 8)

Posao Sa Merkurim, vladaocem vaših finansija, u vašem znaku, koji 17. avgusta pravi trigon sa Saturnom očekuje vas uspeh u karijeri, veća zarada, završavanje pravnih i pitanja u vezi sa visokim obrazovanjem, inostranstvom, putovanjima. Lilit aktivira veliki vatreni trigon 20. avgusta donoseći vam uspeh u nekoj javnoj delatnosti, sportu, umetnosti, privatnom biznisu.

Ljubav Prelazak severnog Mesečevog čvora preko kuće braka i partnerstva gde ga čeka Pluton, vladalac vašeg privatnog života,18. avgusta, upozorava na sukobe s članovima porodice. Donosite važnu odluku kada je reč o razvodu ili raskidu, a slobodne 22. avgusta očekuje susret sa harizmatičnom, pomalo opasnom osobom.

Zdravlje Problemi sa pritiskom, kičmom.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Posao Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, 17. avgusta pravi trigon sa Saturnom u kući novca, donoseći vam dobitke preko nasledstva ili podele bračne imovine. Očekuje vas zarada preko saradnje sa strancima, novog ugovora, pisanja. Sukob sa nadređenima i autoritetima, 20. avgusta, dok aspekti Venere, planete novca, 21. avgusta, upozoravaju na finansijske probleme.

Ljubav Crni Mesec Lilit u kući privatnog života, 20. avgusta, u napetom aspektu sa nepredvidivim Uranom, donosi konflikte, svađe, rasprave i sukobe sa članovima porodice. Istog dana, nešto kasnije, Mesec, simbol doma, ulazi u izazovne aspekte, čineći vas sklonim donošenju naglih, impulsivnih odluka.

Zdravlje Pripazite na zdravlje 18. avgusta.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Posao Merkur u kući novca početkom perioda u aspektu sa Saturnom, planetom ambicije, donosi vam finansijski uspeh. Sunce blizu Regulusa 20. avgusta aktivira veliki vatreni trigon donoseći vam dobitke preko novog ugovora, kraćih putovanja i trgovine. Nešto što ste započeli sredinom februara i na čemu ste dugo radili, 22. avgusta ćete moći i da materijalizujete.

Ljubav Napet aspekt između Marsa, vladaoca emotivnih odnosa i Neptuna, planete manipulacija, u kući partnerskih odnosa 17. avgusta, slobodne Vage upozorava da paze u koga se zaljubljuju, a zauzetima može doneti rasprave i sukobe sa partnerom. Mesec u kući privatnog života od 22. avgusta donosi sukobe u porodici.

Zdravlje Osetljiv koštano-zglobni sistem.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Posao Neptun, planeta obmana i laži, u vašoj kući posla, 17. avgusta pravi kvadrat sa vašim vladaocem Marsom, upozoravajući vas da se pripazite kolega koje vam rade iza leđa. Trigon između Sunca u kući karijere i Lilit u kući posla, 20. avgusta, donosi vam finansijski uspeh, a opozicija sa severnim Mesečevim čvorom u kući planova, probleme na poslu i zastoj u karijeri.

Ljubav Venera, planeta ljubavi, koja upravlja vašim emotivnim životom, 21. avgusta obrazuje izazovan aspekt sa Saturnom, jednim od vladalaca vašeg privatnog života, donoseći vam erotsko hlađenje prema partneru, ali i sukobe u domu zbog finansija, naročito sa ženama i starijim članovima porodice.

Zdravlje Pogrešne dijagnoze. Potražite više stručnih mišljenja.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Posao Ulazak Meseca u vaš znak, 20. avgusta, aktivira veliki vatreni trigon donoseći vam uspeh preko visokog obrazovanja, inostranstva, putovanja i pravnih pitanja. Napeti aspekti planeta u kući novca 17. i 21. avgusta, donose probleme sa finansijama podelom bračne imovine, nasledstvom. Pokušajte da 22. avgusta izbegnete potpisivanje ugovora i pripazite na dokumentaciju.

Ljubav Planeta obmana i prevara u kući ljubavi, početkom perioda, pravi kvadrat sa Marsom, simbolom sukoba, donoseći svađe sa partnerom. Opozicija između Venere, planete emocija, i Saturna, planete prepreka i ograničenja, 21. avgusta, dovodi do zategnutih odnosa sa partnerom. Prekid nekog prijateljstva.

Zdravlje Opasnost u saobraćaju 22. avgusta.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Posao Merkur, vladalac vašeg posla, 17. avgusta pravi trigon sa vašim vladaocem Saturnom u kući privatnog života, donoseći vam zaradu preko porodičnog biznisa ili nekretnina. Sredinom perioda, fokusirani ste na rešavanje pitanja nasledstva, podele imovine, alimentacije. Sukobi sa nadređenima, naročito sa ženama, 21. avgusta. Krajem perioda, finansijski problemi.

Ljubav Mars, planeta sukoba, u kući partnerskih odnosa, 17. avgusta, pravi napet aspekt sa Neptunom, planetom prevara, u kući privatnog života, donoseći vam konflikte i rasprave sa članovima porodice i voljenom osobom (koji mogu da kulminiraju 22. avgusta). Problemi sa starijim članom porodice 21. avgusta.

Zdravlje Podložnost sportskim povredama.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Posao Neptun, planeta obmana u kući komunikacija 17. avgusta pravi kvadrat sa Marsom, planetom sukoba, u kući posla donoseći probleme sa dogovorima, dokumentacijom, ugovorima, na kraćim putovanjima, u inostranstvu. Ulazak Meseca u kuću novca, 20. avgusta, aktivira veliki vatreni trigon, donoseći vam uvećanje prihoda, kao i uspeh u društvenom ili političkom angažmanu.

Ljubav Ako ste u dužoj vezi, 17. avgusta možete da dobijete bračnu ponudu. Sunce u kući partnerskih odnosa, 20. avgusta, u trigonu sa Lilit, simbolom strasti, u kući društvenog života, slobodnima donosi neočekivani susret s nekim preko prijatelja, interneta, na putu. Rasprave sa voljenom osobom 22. avgusta.

Zdravlje Opasnost u saobraćaju.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Posao Vaš vladalac Neptun u kući novca 17. avgusta pravi kvadrat sa Marsom donoseći vam finansijske probleme. Lilit u kući karijere, u trigonu sa Suncem u kući posla, 20. avgusta donosi uspeh i zaradu preko inostranstva, pravnih pitanja, visokog obrazovanja. Planeta novca u kući novca krajem perioda pravi opoziciju sa planetom ograničenja, uvodite mere štednje.

Ljubav Aspekti ljubavnih planeta početkom perioda, upozoravaju na konflikte i rasprave sa partnerom, zbog prevara i laži, koji mogu kulminirati 22. avgusta. Ulazak Meseca, vladaoca emotivnog života, u devetu kuću, 17. avgusta, donosi vam susret na putu, ali budite oprezni kada je reč o tome koga puštate u vaš život.

Zdravlje Kardiovaskularni problemi.