KREĆE MISIJA ARTEMIS: Ko su astronauti koji 50 godina posle Apola kreću na Mesec

NASA priprema lansiranje na Mesec svemirske misije Artemis sa prvom ljudskom posadom posle više od 53 godine, preneli su američki mediji.

Artemis je ključni probni let u okviru širih lunarnih ciljeva i nastojanja Sjedinjenih Američkih Država da potvrde prednost u svemirskoj trci uprkos rastućoj konkurenciji sa Kinom, prenosi Rojters u ponedeljak.

Tri američka i jedan kanadski astronaut trebalo bi da polete u sredu u svemirskoj kapsuli Orion koju će raketa Space Launch System poneti u 10-dnevnu probnu misiju u orbitu oko Meseca.

Ova misija je prvi let sa posadom u NASA programu Artemis kojim SAD nastoje da uspostave redovne letove na Mesec.

Još od svemirskog programa Apola 17. 1972. godine ljudi nisu sleteli na površinu Meseca, ali NASA namerava da ponovi taj podvig 2028. godine na surovom mesečevom lunarnom južnom polu.

Sjedinjene Američke Države su jedina zemlja koja je poslala ljude Mesec u okviru šest lunarnih sletanja tokom programa Apolo pokrenutih u periodu svemirskog nadmetanja sa nekadašnjim Sovjetskim Savezom.

