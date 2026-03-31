Svet

"RUSKA VOJSKA NAPREDUJE NA ČITAVOM FRONTU" Stigla nova poruka iz Kremlja - Kijevu je očajnički potreban mir!

В.Н.

31. 03. 2026. u 14:34

VLADIMIR Zelenski treba da preuzme odgovornost i donese takvu odluku kako bi Rusija i Ukrajina postigle mir, a ne primirje, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia

Peskov je rekao da je Kijevu očajnički potrebno primirje jer ruska vojska napreduje duž čitave linije razdvajanja.

- Napredovanje ruske vojske na frontu pokazuje da će Kijev, s vremenom, morati da donosi odluke o miru ali koje će ga više koštati - naveo je Peskov.

Povodom predloga Zelenskog o uskršnjem primirju, portparol Kremlja je rekao:

- Uzimajući u obzir izjave Zelenskog koje smo čitali, nismo videli jasno definisanu inicijativu o uskršnjem primirju.

Portparol Kremlja je osudio terorističke napade Kijeva dronovima na ruske regione.

Ukoliko zemlje EU zaista dopuštaju pristup vazdušnom prostoru za napade na Rusiju, Moskva će morati da preduzme odgovarajuće mere, dodao je on.

- Pristup vazdušnom prostoru za neprijateljsku terorističku aktivnost protiv Rusije obavezuje nas da izvučemo odgovarajući zaključak i da preduzmemo odgovarajuće mere - rekao je on.

Ruska vojska, dodao je on, detaljno analizira situaciju u vezi s pokušajima Kijeva da bespilotnim letelicama napadne ruske regione.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Region

0 1

31. 03. 2026. u 23:15

Svet

0 7

31. 03. 2026. u 20:11

Politika
Tenis
Fudbal
