SAD JE SVE POZNATO: Superboul se vraća u Las Vegas!

31. 03. 2026. u 14:37

NACIONALNA fudbalska liga (NFL) saopštila je ovog utorka da će Las Vegas biti domaćin Superboula 2029. godine.

САД ЈЕ СВЕ ПОЗНАТО: Супербоул се враћа у Лас Вегас!

Komesar NFL-a Rodžer Gudel je rekao da su svi u organizaciji uzbuđeni što će se Superboul ponovo igrati u Las Vegasu.

- Pružićemo našim navijačima još jedno neverovatno iskustvo u jednoj od najvećih američkih sportskih i zabavnih destinacija. Superboul 58. je demonstrirao obim, energiju i gostoprimstvo koje grad donosi. Radujemo se što ćemo navijačima pružiti još bolje iskustvo - izjavio je Gudel.

Las Vegas je bio domaćin Superboula 2024. godine, u kojem je Kanzas Siti pobedio San Francisko.

Domaćin Superboula 2027. godine biće Inglvud, a 2028. će se igrati u Atlanti.

Novak Đoković podržao BiH (VIDEO)
Novak Đoković podržao BiH (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković prisustvuje današnjoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici, koja će nam dati odgovor na pitanje koja od ove dve reprezentacije će se prvi put posle 12 godina plasirati na Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ovog leta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

31. 03. 2026. u 22:31

EVOLUCIJA ČUVANJA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija

