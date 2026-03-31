SAD JE SVE POZNATO: Superboul se vraća u Las Vegas!
NACIONALNA fudbalska liga (NFL) saopštila je ovog utorka da će Las Vegas biti domaćin Superboula 2029. godine.
Komesar NFL-a Rodžer Gudel je rekao da su svi u organizaciji uzbuđeni što će se Superboul ponovo igrati u Las Vegasu.
- Pružićemo našim navijačima još jedno neverovatno iskustvo u jednoj od najvećih američkih sportskih i zabavnih destinacija. Superboul 58. je demonstrirao obim, energiju i gostoprimstvo koje grad donosi. Radujemo se što ćemo navijačima pružiti još bolje iskustvo - izjavio je Gudel.
Las Vegas je bio domaćin Superboula 2024. godine, u kojem je Kanzas Siti pobedio San Francisko.
Domaćin Superboula 2027. godine biće Inglvud, a 2028. će se igrati u Atlanti.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Komentari (0)