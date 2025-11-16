Panorama

DOBAR DAN ZA PRAVNE I POSLOVE S NEKRETNINAMA Astro savet za nedelju, 16. novembar: Ova tri znaka su pod uticajem trigona Jupiter-Saturn

Marina Jungić Milošević, astrolog

16. 11. 2025. u 07:00

TRIGON između retrogradnog Jupitera na 25. stepenu Raka i retrogradnog Saturna na 25. stepenu Riba donosi vam sjajnu priliku da se pozabavite poslovima (naročito poslovima na veliko) koje niste stigli da dovršite, jer ovaj stepen simbolizuje akciju, inicijativu.

ДОБАР ДАН ЗА ПРАВНЕ И ПОСЛОВЕ С НЕКРЕТНИНАМА Астро савет за недељу, 16. новембар: Ова три знака су под утицајем тригона Јупитер-Сатурн

Foto: Shutterstock

Neko nije stigao zbog nedostatka vremena, a neko zbog nedostatka finansijskih sredstava ili odgovarajućih radnih uslova.

Ovaj aspekt dobar je i za renoviranje, adaptaciju stambenog ili poslovnog prostora, kao i za pravne poslove.

Znaci koji su pod najvećim uticajem ovog trigona su Rakovi, Škorpije i Ribe treće dekade, ali ovako dobar aspekt svakom znaku donosi nešto dobro, u zavisnosti od simbolike astroloških kuća u kojima vam se nalaze Jupiter i Saturn.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MI SMO USPAVANI DIV, DRUGO MESTO NA TABELI NIJE OPCIJA! Prvo obraćanje novog trenera Partizana od kad je stigao u klub

"MI SMO USPAVANI DIV, DRUGO MESTO NA TABELI NIJE OPCIJA!" Prvo obraćanje novog trenera Partizana od kad je stigao u klub