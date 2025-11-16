DOBAR DAN ZA PRAVNE I POSLOVE S NEKRETNINAMA Astro savet za nedelju, 16. novembar: Ova tri znaka su pod uticajem trigona Jupiter-Saturn

TRIGON između retrogradnog Jupitera na 25. stepenu Raka i retrogradnog Saturna na 25. stepenu Riba donosi vam sjajnu priliku da se pozabavite poslovima (naročito poslovima na veliko) koje niste stigli da dovršite, jer ovaj stepen simbolizuje akciju, inicijativu.

Foto: Shutterstock

Neko nije stigao zbog nedostatka vremena, a neko zbog nedostatka finansijskih sredstava ili odgovarajućih radnih uslova.

Ovaj aspekt dobar je i za renoviranje, adaptaciju stambenog ili poslovnog prostora, kao i za pravne poslove.

Znaci koji su pod najvećim uticajem ovog trigona su Rakovi, Škorpije i Ribe treće dekade, ali ovako dobar aspekt svakom znaku donosi nešto dobro, u zavisnosti od simbolike astroloških kuća u kojima vam se nalaze Jupiter i Saturn.