DOBAR DAN ZA PRAVNE I POSLOVE S NEKRETNINAMA Astro savet za nedelju, 16. novembar: Ova tri znaka su pod uticajem trigona Jupiter-Saturn
TRIGON između retrogradnog Jupitera na 25. stepenu Raka i retrogradnog Saturna na 25. stepenu Riba donosi vam sjajnu priliku da se pozabavite poslovima (naročito poslovima na veliko) koje niste stigli da dovršite, jer ovaj stepen simbolizuje akciju, inicijativu.
Neko nije stigao zbog nedostatka vremena, a neko zbog nedostatka finansijskih sredstava ili odgovarajućih radnih uslova.
Ovaj aspekt dobar je i za renoviranje, adaptaciju stambenog ili poslovnog prostora, kao i za pravne poslove.
Znaci koji su pod najvećim uticajem ovog trigona su Rakovi, Škorpije i Ribe treće dekade, ali ovako dobar aspekt svakom znaku donosi nešto dobro, u zavisnosti od simbolike astroloških kuća u kojima vam se nalaze Jupiter i Saturn.
