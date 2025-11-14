JEDNOSTAVAN TRIK: Evo kako da izluftirate sobu od duvanskog dima
ČAK i ako sami ne pušimo, teško je gostima zabraniti cigaretu u zatvorenom prostoru – posebno sada, kada je napolju hladno, pa druženja na terasama i u dvorištima postaju sve ređa. A neprijatan miris duvanskog dima zadrži se dugo u sobi, tkaninama i nameštaju. Srećom, postoji jednostavan trik koji brzo rešava ovaj problem.
Naime, jedna od poznatijih britanskih lifestyle blogerki Sophie Hinchliffe na društvenim često priča o tome kako održava svoj dom, a njeni pratioci su najčešće oduševljeni.
Jedna od članica njene grupe odavno je za medije otkrila trik koji bi mogao da nam pomogne u zimskom periodu kada počinje sezona zabava u zatvorenim prostorima. Trik je postao izuzetno popularan, a u ovom periodu svakako je važno da ga se prisetimo...
Naime, jedna članica grupe rekla je da njena kuća, koju je nedavno kupila, miriše na duvanski dim, pa su joj savetovali da je renovira, što nije najlakša opcija. Takođe, mnogi su joj savetovali da opere sve površine i okreči zidove.
Međutim, jedna žena je preporučila korišćenje takozvanog šećernog sapuna, odnosno hemijskog sredstva za čišćenje zidova pre nego što se odlučite za farbanje zidova. Ali dodala je da ne treba zaboraviti da ukloni nameštaj i tepihe.
Neki drugi saveti koje su ljudi predložili da se koriste boje za blokiranje mirisa, kao i ostavljanje seckanog luka u svakoj prostoriji da apsorbuje mirise. Istovremeno, navedeno je da je poželjno da se dom temeljno čisti i češće otvaraju prozori.
Međutim mnogi od ovih saveta nisu baš efikasni kada želimo brzinski da se otarasimo neugodnog mirisa. Zato, kad primate goste, pripremite posude s neutralizatorima mirisa, poput posuda s aktivnim ugljem, posuda sa sirećetom ili mirisnim eteričnim uljima.
Ispostavilo se da su ovo najjednostavnija, a uz to i najefektnija rešenja, uz redovno provetravanje i maksimalno izbegavanje pušenja kada ste sami, vaš nameštaj će biti zaštićen i kuća neće imati neprijatan miris...
