VREDAN MILIJARDU DOLARA, SA VIŠE OD 50.000 ARTEFAKATA! Otvara se veliki egipatski muzej

POSLE dve decenije iščekivanja i brojnih odlaganja, u subotu će biti otvoren veliki egipatski muzej, u kojem je akcenat stavljen na drevnu egipatsku civilizaciju.

Smešten tik izvan Kaira, pored čuvenih piramida u Gizi, ovaj ogromni kompleks vredan milijardu dolara ima potencijal da postane najveći muzej na svetu posvećen jednoj civilizaciji, sa više od 50.000 artefakata koji prikazuju život u starom Egiptu, prenosi AP.

Poređenja radi, Luvr u Parizu ima oko 35.000 izloženih predmeta.

Muzej je jedan od mega-projekata egipatskog predsednika Abdela Fataha el-Sisija, koji je od stupanja na funkciju 2014. godine pokrenuo velike investicije u infrastrukturu sa ciljem oživljavanja ekonomije oslabele zbog decenija stagnacije i nemira nakon Arapskog proleća 2011. godine.

Izgradnja muzeja započeta je 2005. godine, ali je rad prekinut na tri godine tokom političkih nemira koji su usledili nakon ustanka 2011. godine.

Veliko otvaranje odloženo je više puta, najnovije u julu ove godine zbog sukoba na Bliskom istoku.

Očekuje se da će svetski lideri prisustvovati ceremoniji otvaranja u subotu.

Ogroman kompleks gleda na piramide u Gizi.

Dizajnirao ga je irski arhitektonski biro Heneghan Peng Architects, a muzej, poznat kao GEM, ima impozantnu, trougaonu staklenu fasadu koja imitira obližnje piramide.

U ulaznom atrijumu nalazi se granitni kolos jednog od najpoznatijih egipatskih faraona, Ramzesa Velikog.

Ova 3.200 godina stara statua visoka 11 metara premeštena je u muzej nakon što je decenijama stajala u centru kružnog toka ispred glavne železničke stanice u Kairu.

Grandiozno šestospratno stepenište ukrašeno drevnim statuama povezuje atrijum sa glavnim galerijama i gleda na obližnje piramide.

Most povezuje muzej sa piramidama, omogućavajući turistima da prelaze između njih pešice ili električnim, ekološki prihvatljivim vozilima, prema rečima zvaničnika muzeja.

Muzej obuhvata 24.000 kvadratnih metara prostora za stalne izložbe, dečji muzej, konferencijske i obrazovne objekte, komercijalni deo, kao i veliki centar za konzervaciju.

Dvanaest glavnih galerija, koje su otvorene prošle godine, izlažu antikvitete od praistorije do rimskog doba, organizovane po periodima i temama.

Mnogi od 50.000 artefakata u GEM-u premešteni su iz Egipatskog muzeja, starog i prenatrpanog objekta koji se nalazi na Trgu Tahrir u centru Kaira.

Drugi su nedavno otkriveni u drevnim grobljima, uključujući nekropolu u Sakari, još jedan kompleks piramida i grobnica oko 22 kilometra južno od muzeja.

Na velikom otvaranju u subotu, biće otvorene i dve sale posvećene artefakatima iz kolekcije kralja Tutankamona.

Kolekcija se prvi put prikazuje u celini od otkrića Tutankamonove grobnice 1922. godine u Luksoru.

Stari egipatski muzej nije imao dovoljno prostora da istovremeno prikaže sva blaga grobnice.

Još jedan od centralnih eksponata muzeja je 4.600 godina stara sunčeva lađa kralja Keopsa, faraona kome se pripisuje izgradnja Velike piramide u Gizi.

