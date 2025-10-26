Panorama

OPREZNO SA TROŠENJEM NOVCA Astro savet za 26. oktobar: Evo šta donosi prelazak Meseca iz Strelca u znak Jarca

Marina Jungić Milošević, astrolog

26. 10. 2025. u 07:00

VENERA, planeta ljubavi, lepote, uživanja i novca, u Vagi, znaku kojim vlada, u prvom delu dana pravi dobar aspekt s Mesecom u optimističnom, velikodušnom Strelcu, što podstiče želju za putovanjima, odlaskom na izlet, druženjem s prijateljima...

Foto: Profimedia

Pri tom, izazovan aspekt Meseca i Jupitera (koji vlada znakom Strelecem) podstiče želju za preterivanjem, naročito u trošenju novca, pa budite oprezniji.

Mesec predveče, u 17.54, ulazi u uzdržanog, disciplinovanog, poslovičnog Jarca praveći napete aspekte s tranzitnim planetama. Zato će biti potrebno prilagođavanje nekim novim okolnostima ili komunikaciji s osobama koje vam nisu previše simpatične.

Ove aspekte će najviše osetiti Strelci, Blizanci, Device, Ribe, Jarčevi, Rakovi, Vage i Ovnovi.

