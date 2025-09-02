DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 3. SEPTEMBAR: Ovan da pazi kako ulaže novac, Rak da se čuva povreda, Vaga saznaje važnu informaciju,

SAZNAJTE šta vas u sredu, 3. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Free Images Pixabay

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Napet aspekt između Meseca i vašeg vladaoca Marsa, donosi probleme sa nadređenima i ženama. Pazite kako ulažete novac u nov posao ili projekat. Trzavice s voljenom osobom. Poslušajte savet Blizanaca ili Vodolije.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Trigon Meseca i Merkura koji upravlja vašim finansijama donosi uvećanje prihoda, ali i vanredne troškove. Pozicija marsa, vladaoca partnerskih odnosa, upozorava na rasprave s voljenom osobom. Podložnost povredama u kući.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec u kući novca, pod uplivom vašeg vladaoca Merkura, podstiče vaše ambicije kada je reč o ulaganju u samostalnu delatnost. Aspekti Venere, koja upravlja vašim ljubavnim životom, unose tenziju u odnos s voljenom osobom.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kvadratu sa Marsom u kući privatnog života, čini vas sklonim raspravama, naročito sa ženama. Napet aspekt sa Saturnom, vladaocem partnerskih odnosa, unosi tenziju u odnos sa voljenom osobom. Podložnost povredama.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Trigon između Meseca i Merkura, vladaoca vašeg posla podstiče vašu saradnju sa strancima. Izbegavajte rizične finansijske poteze. Opozicija s Marsom donosi probleme sa članovima porodice, naročito sa ženama.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur u trigonu s Mesecom donosi vam povoljan ishod poslovnog dogovora u vezi sa umetnošću, javnom ili privatnom delatnošću. Komunikacija s poslovnim partnerom vas iscrpljuje. Nesanica.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Napet aspekt Marsa, vladaoca partnerskih odnosa i Meseca u kući privatnosti unosi tenziju u komunikaciju sa članovima porodice. Dobijate važnu inmformaciju od osobe na položaju. Potreban vam je odmor.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Kvadrat Meseca i vašeg vladaoca Marsa danas može da vam preokrene planove. Izbegavajte rasprave sa ženama. Manji novčani dobici stižu vam preko intelektualnih i uslužnih delatnosti. Podložnost povredama.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Napet aspekti Meseca u kući posla i Marsa u kući novca, donosi vam vanredne troškove, naročito ako se bavite privatnim preduzetništvom. Imate podršku nadređenih ili osobe na položaju. Dobijate poziv za izlazak od Vage.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec u vašem znaku, pod uticajem Marsa iz kuće karijere, donosi vam sukob s nadređenima, autoritetima, roditeljima. Trigon s Merkurom, simbolom biznisa, povoljno utiče na ishod poslovnog dogovora. Rasprava s voljenom osobom.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Kvadrat Meseca u kući prepreka i Marsa u devetoj kući donosi vam probleme na putovanjima, sa ispitima ili nekim pravnim aktima. Izbegavajte nepotrebne troškove. Ljubavni partner sumnja u vašu iskrenost prema njemu.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Pozicija Merkura koji upravlja vašim ljubavnim životom danas povoljno utiče na komunikaciju s partnerom. Kvadrat s Marsom u kući finansija upozorava na oprez kada je reč o novim investicijama. Promenljivo raspoloženje.