VELIKO NAUČNO OTKRIĆE: Snimljen novi mesec koji kruži oko Urana (VIDEO)

NASA je otkrila sićušni mesec koji kruži oko Urana. Tim astronoma je juče objavio da je oko sedme planete od Sunca otkriven novi satelit, veličine otprilike 90 fudbalskih terena.

Foto Shutterstock

Mesec je prvi put primećen 2. februara pomoću svemirskog teleskopa Džejms Veb i pridružio se grupi od 28 već poznatih meseca Urana, piše En-Bi-Si njuz.

Posmatranja Urana pomoću teleskopa Veb daju naučnicima bolji pogled na jednu od najmisterioznijih planeta u našem Sunčevom sistemu.

-Nijedna druga planeta nema toliko malih meseca kao Uran, rekao je Metju Tiskareno, viši naučni istraživač u SETI institutu i član istraživačkog tima. Dodao je da „složena interakcija“ između Uranovih meseca i njegovih prstenova sugeriše da je evolutivna istorija planete možda bila haotična.

MALI, ALI ZNAČAJAN

Novootkriveni satelit je širok oko deset kilometara, što je udaljenost koja se može preći za oko dva sata brzim hodom. Nalazi se na oko 56.000 kilometara od centra planete i ima gotovo kružnu orbitu. Istraživači napominju da su potrebna dalja posmatranja kako bi se precizno potvrdila njegova veličina i druge karakteristike, a samo otkriće tek treba da prođe naučnu proveru.

Uran ima pet velikih spoljašnjih meseca: Mirandu, Arijel, Umbrijel, Titaniju i Oberon. Novi mesec se nalazi unutar njihovih orbita. Svi Uranovi meseci, prema NASA-i, nazvani su po likovima iz dela Šekspira i Aleksandra Poupa. Iako novootkriveni satelit još nema ime, na kraju će morati da ga odobri Međunarodna astronomska unija.

„To je mali mesec, ali značajno otkriće, nešto što čak ni NASA-ina letelica Vojadžer 2 nije videla tokom svog preleta pre skoro 40 godina“, rekla je Marijam El Mutamid, vodeća naučnica u Sutvest risrč institutu.

VEB OTKRIVA NOVE DETALjE

Godine 1986., letelica Vojadžer 2 postala je prvi objekat koji je proleteo pored Urana, pružajući čovečanstvu prve detaljne poglede na udaljenu planetu. Taj istorijski susret rezultirao je sa više od 7.000 slika i pomogao u otkrivanju dva nova prstena i 11 novih meseca. Zbog svoje male veličine, najnoviji mesec bio je nevidljiv kamerama Vojadžera 2.

Instrumenti visoke rezolucije na Veb teleskopu sada mogu otkriti mnogo više detalja o planeti i njenom sistemu.

„Otkriće ovog meseca ukazuje na to da moderna astronomija nastavlja da gradi na nasleđu misija poput Vojadžera 2. Sada, skoro četiri decenije kasnije, svemirski teleskop Džejms Veb pomera tu granicu još dalje“, zaključila je El Mutamid.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori