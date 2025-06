RUSKI NAUČNIK: Na Suncu zabeležen najjači izbačaj solarnog materijala u 2025.

NAUČNIK sa Instituta za istraživanje svemira Ruske akademije nauka Sergej Bogačev izjavio je da je na Suncu zabeležen do sada najjači izbačaj solarnog materijala u ovoj godini, usmerenog direktno prema Zemlji.

-Snaga solarne emisije je manja od sličnih događaja u maju prošle godine, kada je došlo do solarnih oluja pete kategorije, ali mogla bi da dovede do velikih serija magnetnih oluja ove godine, koje bi išle do jačine četvrte klase, izjavio je Bogačev koji je direktor laboratorije za solarnu astronomiju pri Institutu, prenele su RIA Novosti.

On je dodao da je merenjima očitana izuzetno velika brzina kretanja plazme.

Kako su naveli naučnici, dolazak solarnog materijala do Zemlje mogao bi da se dogodi sutra uveče, a precizno vreme biće naknadno saopšteno.

Bogačev je ukazao da je solarna emisija bila locirana u centru vidljivog dela Sunca, u aktivnom regionu 4100, a takva lokacija isključuje čak i teoretsku mogućnost da izbačeni solarni materijal zaobiđe Zemlju.

