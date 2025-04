JEDETE IH CEO ŽIVOT, ALI NISTE ZNALI OVO: Bele tačkice na jagodama nisu seme

JAGODE su jedno od najomiljenijih voća tokom leta, česta su poslastica na trpezi, bilo da ih jedemo sveže, kao deo kolača ili čak pripremamo džem.

Foto: Shutterstock

Jagoda je zeljasta biljka koja prirpada porodici ruža. Tehnički gledano, plod jagoda je takozvana zbirna orašica. To znači da se mesnati, jestivi deo ploda ne razvija iz plodnika biljke, već iz orašica koje pojedinačno sadrže niz plodnika. Takozvane "semenke" (ahenije) koje su vidljive na pokožici jagode su u stvari plodnici cveta sa semenom unutra. Ahenije, koje se nalaze na površini jagode, sadrže seme, ali nije baš tako jednostavno kao što izgleda.

Jagode se lako razmnožavaju jer ne zavise isključivo od svojih semena za rast. Ako nisu u mogućnosti da prošire svoja semena, jagode mogu da se šire horizontalnim stabljikama, odnosno stolonima koje se ukorene da bi stvorile nove biljke. Ovaj način razmnožavanja omogućava im da brzo rastu i formiraju nove plodove.

Ovaj plod je pravi simbol proleća i leta, a dokaz za to je i činjenica da se tokom Vimbldona svake godine pojede više od dva miliona jagoda! Svi smo uživali u njihovom slatkom, sočnom ukusu, ali da li ste se ikada zapitali šta su zapravo one male bele tačkice koje se nalaze na njihovoj površini? Mnogi ljudi ih pogrešno smatraju semenkama, ali zapravo su to potpuno drugačiji delovi ploda.

Iako se na prvi pogled čini da su jagode bobice, to nije tačno. Naziv za jagodu na engleskom je “strawberry”, a "berry" znači bobica, ali biološki, jagoda zapravo nije prava bobica.

U botanici, bobica je plod koji nastaje iz jednog jajovoda i sadrži jedno jaješce, dok jagoda zapravo sadrži mnoge male plodove, odnosno ahenija, koji su grupisani na spoljnjoj površini mesnatog dela ploda.

Jagode nisu samo ukusne, već i izuzetno hranljive.

Jagode su jedan od najboljih izvora vitamina C, koji je poznat po svojoj ulozi u jačanju imunološkog sistema i poboljšanju zdravlja kože.

One su dobar izvor dijetalnih vlakana, što doprinosi zdravlju probavnog sistema i reguliše nivo šećera u krvi, a zbog svog niskog glikemijskog indeksa su odličan izbor za osobe koje paze na nivo šećera u krvi.

Takođe sadrže antioksidanse, kao što su flavonoidi i polifenoli, koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala u telu, smanjujući rizik od hroničnih bolesti.