ODVEZAO BAKU U BANJU, PA DOBIO POZIV IZ POLICIJE: Usledila filmska priča - Starica učinila neočekivano

JEDAN mladić svojom objavom na profilu Iks nasmejao je ljude širom Srbije.

SHUTTERSTOCK

Podelio je neverovatnu priču o svojoj baki koja je počela njenim odlaskom na lečenje u Ribarsku banju.

Sve se odvilo po planu, a onda mu ga je policija pozvala u jednom trenutku i odigrala se filmska scena...

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

- Prošle nedelje sam odvezao babu u Ribarsku banju na deset dana, ima one neke tretmane i čuda, da se malo brčka. Zvoni mi danas telefon i kaže čovek 'zovemo iz policijske uprave da javimo da je jutros prijavljen nestanak babe'. Zvali su moje, ali ih nisu dobili, a odakle im moj broj pojma nemam. Meni se smračilo pred očima. Kažem čoveku da sedam u kola odmah i tu sam za dva sata, kaže on da nema potrebe jer se još ništa ne zna, a i proveravaju nešto pa će uskoro da me kontaktiraju jer su samo mene dobili. Rekoh 'okej' i prekinemo poziv.

- Gledam, majku mu kako da idem kad sam bio na jednom ručku i drmnuo tri šljive, nema šanse da vozim 220 km. Eto ga zove me ćale, dobili su i njega u međuvremenu, on predlaže da idemo mi ipak i on će da vozi. Uh rekoh super, sramota bi bilo da ne mogu da odem da tražimo babu jer sam popio. Spremio se ja i čekam ćaleta, sipao jednu dunju da se smirim jer mi je pritisak na 200 otišao, kad eto zvoni mi telefon.

"Baba je sela u autobus za Kruševac"

- Zove inspektor, kaže: 'Upravo su utvrdili da je baba jutros sela u autobus za Kruševac. Pregledali su kamere gde je izašla, i ispostavilo se da je u Kruševcu na autobuskoj dočekao neki stariji gospodin. Pita me je l' znam ko bi to mogao da bude, a ja pojma nemam. Kažu nastavljaju potragu, obavestiće nas.

- Zovem ja babu uporno, ali nema od toga ništa jer je nedostupna. Kad ono od‌jednom zvoni mi telefon, eto je baba. Javljam se ja rekoh 'gde si bre ludačo' (bio sam iznerviran) kaže ona 'evo me jedem baklave u nekoj pekari u Kruševcu, sa jednim dedom', čekaju njegovog sina da je vrati u banju.

- I setim se ja da me je ona prethodnih meseci sto puta zvala da joj podešavam te Viber, te da ima Fejsbuk, te da je učim kako da slika i snima, pa posle kako to da šalje nekom čoveku. I stalno mi je pominjala da ima jedan deda iz Kruševca sa kojim se nije videla još otkad je otišla iz sela 59. godine.

- Pa rekoh je l' ti znaš šta si napravila jer se nikome nisi javila, pa još i isključila telefon, a kaže: 'Morala sam da me ne zivkaju iz hotela i da smetaju jer ko zna da li će opet nekad da se vidimo jer smo stari'.

- Bili su odlični drugovi, ali su se rastali kad su se raselili po gradovima i nikad se nisu videli. Bože kakav je meni kamen sa srca pao niste svesni. U petak idem po nju pa ako čujete da je neki unuk ubio babu od 82 godine znajte da sam to ja. Sad sam pozvao društvo da mi dođe malo da probamo kajsiju što sam dobio danas jer sam je ohladio, da proslavimo pronalazak babe, a i to što baba ima bolji ljubavni život od mene.

- I posle neka mi neko kaže da je nešto nemoguće kad postoji volja obe strane. Evo, ne znam kako još normalan i da li sam i dalje. Videću kad se otreznim…", napisao je momak.

Ovo je nasmejalo mnoge korisnike Iks mreže i odmah su usledili komentari:

-Crkoh od smeha

-Živi žena život kako treba

-Baka ti je carica, samo su neki od mnogobrojnih komentara.

(Espreso)

BONUS VIDEO: BAKA PO TREĆI PUT: Prva izjava Cece Ražnatović povodom rođenja unuka Isaija