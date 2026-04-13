TANKER S NAFTOM PROBIO TRAMPOVU BLOKADU: Evo iz koje zemlje dolazi, zabrana ne zaustavlja saobraćaj u potpunosti
TANKER za naftu prošao je kroz Ormuski moreuzpošto je stupila na snagu američka blokada iranskog brodarstva, pokazuju podaci o praćenju brodova, javlja CNN.
Tanker „Elpis“, registrovan na Komorima, bio je delimično natovaren. Bio je sankcionisan od strane SAD 2025. godine zbog učešća u iranskoj trgovini naftom kao dela takozvane „flote u senci“.
Neki prolaze, drugi se okreću
Istovremeno, drugi brodovi reaguju opreznije. Tanker „Ostrija“, registrovan u Bocvani, okrenuo se ubrzo pošto je blokada stupila na snagu.
Prema izveštaju CNN-a, brod je promenio odredište samo 41 minut nakon Trampovog roka, napustivši moreuz i uputivši se ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Još jedan tanker, „Rič Stari“, viđen je kako „stoji u praznom hodu“ kod obale ostrva Kešm, što sugeriše oklevanje ili pristup „sačekaj i vidi“.
Blokada za sada ne zaustavlja sav saobraćaj.
Ovi podaci pokazuju da američka blokada ne zaustavlja u potpunosti saobraćaj kroz jednu od najvažnijih svetskih naftnih ruta, ali izaziva neizvesnost i različite reakcije među brodarima.
Američka pomorska blokada Irana stupila je na snagu danas u 16 časova po hrvatskom vremenu i obuhvata celu iransku obalu, kao i saobraćaj u Omanskom zalivu i Arapskom moru.
Američka vojska je upozorila da bi brodovi koji ulaze u to područje bez dozvole mogli biti presretnuti ili zaplenjeni, dok je Iran pretio odmazdom, dodatno povećavajući rizik od eskalacije sukoba u Ormuskom moreuzu, jednoj od ključnih svetskih ruta za isporuku nafte.
(CNN)
