NAUČNICI IZ CELOG SVETA U KRAGUJEVCU : Počela Međunarodna konferencija o hemoinformatici i bioinformatici

Međunarodna konferencija o hemoinformatici i bioinformatici okupila je u Kragujevcu više od 120 naučnika i istraživača iz celog sveta iz oblasti medicine, hemije i informacionih tehnologija.

Foto : RTK

Međunarodnu konferenciju o hemoinformatici i bioinformatici organizuje Institut za informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu. To je prilika da se čuju predavanja istaknutih naučnika iz 15 svetskih zemalja, predstave aktuelni naučni radovi, istraživanja, metodologije i tehnološke inovacije koje formiraju budućnost računarske hemije. Svoje naučne radove i istraživanja predstavljaju vodeći stručnjaci iz Kine, Turske, Hrvatske, Velike Britanije i Slovenije, a među ovogodišnjim predavačima je i prof. Je Jang sa Šangajskog instituta Materia Medika čiji su naučnici i istraživači otkrili preko 100 novih lekova u poslednjih 80 godina, a fokus istraživanja je na prirodnim hemijskim proizvodima i medicinskoj hemiji.