Politika

POTVRĐENO NOVOSTIMA: Izbori 25. oktobra

В.Н.

02. 09. 2026. u 10:37

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KAKO "Novosti" saznaju, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra.

ПОТВРЂЕНО НОВОСТИМА: Избори 25. октобра

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U narednim danima biće raspuštena Narodna skupština, na obrazložen predlog Vlade Srbije, čime će se ostvariti formalni uslovi za nove nacionalne izbore

To će praktično označiti i početak državne kampanje čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana.

Prema političkom „dnevnom redu“ ustanovljenom u vrhu države, građani Srbije će izaći na birališta u nedelju 25. oktobra .
 

Uskoro opširnije

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