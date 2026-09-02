POTVRĐENO NOVOSTIMA: Izbori 25. oktobra

KAKO "Novosti" saznaju, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra.

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U narednim danima biće raspuštena Narodna skupština, na obrazložen predlog Vlade Srbije, čime će se ostvariti formalni uslovi za nove nacionalne izbore

To će praktično označiti i početak državne kampanje čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana.

Prema političkom „dnevnom redu“ ustanovljenom u vrhu države, građani Srbije će izaći na birališta u nedelju 25. oktobra .



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