Preminuo Ivan Gudelj
Legendarni fudbaler Ivan Gudelj preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti.
Gudelj je bio poznati igrač Hajduka i veliki fudbalski talenat koji je trebalo da potpiše za Real Madrid. Međutim, sve se srušilo kada je saznao da ima hepatitis B, zbog čega je završio fudbalsku karijeru, i umesto na Bernabeuu, završio je u bolničkoj sobi. Tada je imao samo 25 godina.
Ipak, uspeo je da se izdigne iznad teške bolesti i nevolja koje su ga snašle i da preokrene rezultat u onome što se činilo kao izgubljena utakmica njegovog života.
Najbolji mladi igrač Evrope 1979. godine, najmlađi kapiten u istoriji jugoslovenske reprezentacije, jedan od idealnih 11 Svetskog prvenstva 1982. u Španiji, iznenada je oboleo od zloćudnog virusa.
Inače, Ivan Gudel je jedan od najvećih fudbalera Hajduka u istoriji, igrao je 362 puta za splitskog giganta i postigao 93 gola, a za reprezentaciju Jugoslavije zabeležio je 33 nastupa sa tri gola, a igrao je na Olimpijskim igrama 1980, Svetskom prvenstvu 1982. i Evropskom prvenstvu 1984. godine.
I sam Gudelj je prolazio kroz teška vremena, pošto je sa 26 godina morao da napusti fudbal jer je saznao da boluje od hepatitisa B. A trebalo je da potpiše za Real. Nakon što je osetio oštar bol u mišiću, Gudelj se srušio tokom utakmice između Hajduka i Crvene zvezde na Poljudu. Bila je to njegova poslednja utakmica, a ubrzo mu je dijagnostikovan hepatitis.
Nažalost, danas smo dobili tužnu vest da više nije sa nama.
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