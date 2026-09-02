ALBANSKA POSLA! Oteli Srbima "Vembli", pa ga lažna država Kosovo brutalno uništila

Oligarhija iz Prištine i lokalne albanske vlasti u južnom delu Kosovske Mitrovice uspele su u onome što je pre tri decenije izgledalo nemoguće – da jedan od najreprezentativnijih i najmodernijih stadiona bivše Jugoslavije pretvore u potpunu ruševinu, leglo pacova i simbol brutalne nesposobnosti.

Foto: Printskrin

Nekadašnji Stadion "Trepča", koji su lokalne albanske vlasti nakon sukoba 1999. godine jednostrano preimenovale u "Adem Jašari", prošao je put od domaćina velikih utakmica do simbola potpune nebrige, devastacije i administrativnog haosa.

Stadion, koji su Srbi gradili za sportske uspehe i koji je zbog svog kapaciteta od 28.000 mesta i vatrene atmosfere s pravom nosio epitet "mitrovički Vembli", danas izgleda kao scenografija za horor filmove. Sve je počelo 1999. godine kada je ovaj objekat nasilno oduzet srpskom klubu i srpskom narodu, a zatim pompezno preimenovan u "Adem Jašari". Međutim, umesto obećanog "evropskog sjaja", usledila su – čistokrvna albanska posla.

Kako je objekat završio u rukama prištinskih institucija, tako je počeo njegov nezaustavljivi sunovrat. Decenijama se u ovaj stadion nije ulagao ni dinar. Dok je FK Trepča bila prisiljena da se snalazi po terenima na severu Kosova i centralnoj Srbiji, njihov sopstveni dom je izložen nezapamćenom vandalizmu.

Inventar je pokraden, sedišta su polupana i razvučena, a prostorije u kojima su nekada boravile legende jugoslovenskog fudbala pretvorene su u deponije. Da stvar bude gora, čak su i kablovi za rasvetu i delovi elektro-mreže čupani iz zidova, dok su lokalne bezbednosne strukture nemo posmatrale kako se nekadašnji ponos grada bukvalno raznosi na parčiće.







Epilog? Stadion danas ima status večnog gradilišta sa probijenim svim mogućim rokovima. U pokušajima navodne obnove, sa glavne tribine je skinuta čak i postojeća ispravna krovna konstrukcija. Objekat je tako potpuno ogoljen i ostavljen na milost i nemilost vremenskim nepogodama, što je dodatno ubrzalo truljenje betona.



Foto: Vikipedia

Slike koje danas dolaze sa ovog stadiona najbolji su dokaz šta se dešava kada se tuđa imovina otme: oni koji nisu uložili ni gram truda da ga izgrade, pokazali su da nisu sposobni čak ni da ga okreče, a kamoli da na njemu organizuju ozbiljne sportske događaje. Ponos Mitrovice i srpskog sporta danas je samo spomenik nebrige, vandalizma i propale politike.

