PUCNJAVA NA SVADBI: Drama u Beogradu, priveden muškarac
POLICIJA na Zvezdari u Beogradu privela je danas mladića N.R. (33) za koga se sumnja da se pucao na svadbi.
Kod njega, kako nezvanično saznajemo, pronađena dva pištolja.
Kako saznajemo, policiju su o svemu obavestile komšije, nakon što su začuli pucnje.
(Telegraf.rs)
