Zločin

PUCNJAVA NA SVADBI: Drama u Beogradu, priveden muškarac

D.K.

30. 08. 2025. u 15:25

POLICIJA na Zvezdari u Beogradu privela je danas mladića N.R. (33) za koga se sumnja da se pucao na svadbi.

Kod njega, kako nezvanično saznajemo, pronađena dva pištolja.

Kako saznajemo, policiju su o svemu obavestile komšije, nakon što su začuli pucnje.

