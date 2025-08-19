Zločin

HTELI DA PRENESU SUNČANOG PAPAGAJA, ČEŠLJUGARA I KONOPLJARKU: Na Horgošu sprečeno krijumčarenje zaštićenih ptica

Ljiljana Preradović

19. 08. 2025. u 13:32

SLUŽBENICI Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 16. avgusta na graničnom prelazu Horgoš sprečili pokušaj krijumčarenja ptica koje se nalaze na CITES listi strogo zaštićenih vrsta - dva primerka Sunčanog papagaja ( Aratinga solstitialis).

ХТЕЛИ ДА ПРЕНЕСУ СУНЧАНОГ ПАПАГАЈА, ЧЕШЉУГАРА И КОНОПЉАРКУ: На Хоргошу спречено кријумчарење заштићених птица

FOTO: Uprava carine

FOTO: Uprava carine

Dva dana kasnije je tokom redovne kontrole na istom prelazu otkriven je kavez sa dve zaštićene jedinke Češljugara (Carduelis carduelis) i Konopljarke ( Linaria cannabina).

FOTO: Uprava carine

Ptice su odmah po otkrivanju zbrinute u zoološkom vrtu Palić, dok su odgovorna lica u oba slučaja preuzeli u dalju nadležnost policija i tužilaštvo.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RASPORIO DEČAKU STOMAK, PA SE BRANI SA SLOBODE: Više tužilaštvo u Pančevu traži pritvor za napadača u parku
Hapšenja i istraga

0 1

RASPORIO DEČAKU STOMAK, PA SE BRANI SA SLOBODE: Više tužilaštvo u Pančevu traži pritvor za napadača u parku

VIŠE tužilaštvo u Pančevu žalilo se juče na odluku Višeg suda iz tog grada da Miloš V. (17), kojeg sumnjiče za pokušaj ubistva, bude pušten da se brani sa slobode. U svojoj žalbi tužilaštvo je zatražilo da se okrivljeni uhapsi i da mu se odredi pritvor do 30 dana, kako ne bi uticao na svedoke i kako ne bi ponovio ili dovršio delo.

19. 08. 2025. u 13:34

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu