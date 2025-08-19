HTELI DA PRENESU SUNČANOG PAPAGAJA, ČEŠLJUGARA I KONOPLJARKU: Na Horgošu sprečeno krijumčarenje zaštićenih ptica
SLUŽBENICI Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 16. avgusta na graničnom prelazu Horgoš sprečili pokušaj krijumčarenja ptica koje se nalaze na CITES listi strogo zaštićenih vrsta - dva primerka Sunčanog papagaja ( Aratinga solstitialis).
Dva dana kasnije je tokom redovne kontrole na istom prelazu otkriven je kavez sa dve zaštićene jedinke Češljugara (Carduelis carduelis) i Konopljarke ( Linaria cannabina).
Ptice su odmah po otkrivanju zbrinute u zoološkom vrtu Palić, dok su odgovorna lica u oba slučaja preuzeli u dalju nadležnost policija i tužilaštvo.
