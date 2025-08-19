HTELI DA PRENESU SUNČANOG PAPAGAJA, ČEŠLJUGARA I KONOPLJARKU: Na Horgošu sprečeno krijumčarenje zaštićenih ptica

VIŠE tužilaštvo u Pančevu žalilo se juče na odluku Višeg suda iz tog grada da Miloš V. (17), kojeg sumnjiče za pokušaj ubistva, bude pušten da se brani sa slobode. U svojoj žalbi tužilaštvo je zatražilo da se okrivljeni uhapsi i da mu se odredi pritvor do 30 dana, kako ne bi uticao na svedoke i kako ne bi ponovio ili dovršio delo.