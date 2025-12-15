VIDITE TREN KADA JE BRAJAN ČUO PRESUDU: Neverovatna reakcija Volša kada je sudija saopštio odluku (VIDEO)

BRAJAN Volš proglašen je krivim za ubistvo svoje supruge, Beograđanke Ane Volš. Poroti u Dedhemu, Masačusets, trebalo je samo šest sati da odluči da li je kriv. Brajan Volš primio je odluku od presudi hladnokrvno!

Foto: Jutjub printskrin/ CBS Boston

Kako se može videti na snimcima s izricanja presude, Volš i njegov tim branilaca stajali su pred sudom tokom izricanja presude.

Sudija je šefa porote prvo upitala da li su donelu odluku u ovom slučaju. Šef porote je rekao da jesu i da ga proglašavaju krivim.

Sudija je potom upitala za koji zločin ga proglašavaju krivim, a šef porote je odgovorio: "Ubistvo prvog stepena".

Volš je nakon tih reči samo klimnuo glavom. Nije izustio ni reči, a nije delovalo ni kao da je previše iznenađen ishodom.

Podsetimo, tim njegovih branilaca odlučio je da Volš neće svedočiti, iako je na početku suđenja iznenadio sud priznanjem krivice za odlaganje Aninog tela i laganje policije.

S obzirom na to da je proglašen krivim za ubistvo prvog stepena, po zakonima Masačusetsa najverovanije mu sledi kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Osim toga, on se suočava i sa dodatnim kaznama - do 20 godina zatvora za obmanjivanje policije - kaznom koja se povećava zbog same presude za ubistvo, kao i dodatne tri godine za odlaganje Aninog tela.

Telo Ane Volš i dalje nije pronađeno. Pretpostavlja se da ga je Brajan Volš raskomadao i bacio u kontejnere, zbog čega su šanse da ikada bude otkriveno gotovo ravne nuli.

Ana i Brajan Volš imaju troje dece koja su sada ostala bez oba roditelja.

(Telegraf)