OSUĐEN DRAGAN BJELOGRLIĆ: Evo kakvu je kaznu dobio za napad na Gagu Antonijevića u Nišu

VIŠI sud u Beogradu potvrdio je presudu kojom je Prvi osnovni sud reditelja i glumca Dragana Bjelogrlića osudio na uslovnu kaznu zatvora od šest meseci sa rokom provere od dve godine zbog nasilničkog ponašanja prema kolegi Predragu Antonijeviću.

Foto: ATA images/D. Milenković

Incident zbog kog je osuđen Bjelogrlić, podsetimo, dogodio se 23. avgusta 2021.godine u niškom hotelu "Ambasador".

Podsetimo, tokom svedočenja u sudu Gaga Antonijević je ispričao "da ga je glumac udario, potom ga psovao i pretio mu da će da ga ubije".

- Optuženi i ja nismo bili u komunikaciji nekoliko godina pre incidenta u Nišu. Nismo imali ni verbalne ni fizičke sukobe sve dok nije proradila pesnica - ispričao je Antonijević pred sudom, navodeći da Bjelogrlića nije provocirao, kako je on to izjavio u svojoj odbrani.

On je ispričao da mu je Bjelogrlić, dok je sedeo u društvu, prišao iznenada s leđa i udario ga.

- Onda je nastavio da me vređa, da mi psuje majku i "Daru", i da mi preti da će da me ubije. Krenuo je prema čaši na stolu, ali sam uspeo da je sklonim, a onda sam se odupro nogom. Kolege koje su bile tu pokušale su da smire situaciju, da nas razdvoje, ali me je Bjelogrlić opet udario. Dohvatili smo se, pali smo na pod i gušali se - ispričao je pred sudom reditelj i odgovarajući na pitanja sudije dodao da na podu nije bilo udaraca.

Dragan Bjelogrlić je, podsetimo, tokom iznošenja svoje odbrane priznao šta je uradio, tvrdeći da ga je Antonijević provocirao i vređao.

Inače, napad na Antonijevića zabeležile su i kamere iz hotela. Na snimcima se vidi kako Bjelogrlić prilazi Antonijeviću koji sedi za stolom, zamahuje ka njemu i udara ga.

(Tanjug)