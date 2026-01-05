Hapšenja i istraga

U GARAŽI PRONAĐEN ISTI EKSPLOZIV KAO U STANU U KOSOVSKOJ: Novi detalji slučaja na Novom Beogradu

В.Н.

05. 01. 2026. u 21:00

EKSPLOZIVNE naprave koje su pronađene u jednoj garaži na Novom Beogradu koju je, kako se sumnja, koristio fitnes trener Aleksandar A. prema preliminarnim rezultatima istrage identične su kao one koje su eksplodirake u stanu u Kosovskoj ulici!

У ГАРАЖИ ПРОНАЂЕН ИСТИ ЕКСПЛОЗИВ КАО У СТАНУ У КОСОВСКОЈ: Нови детаљи случаја на Новом Београду

Unsplash

Podsetimo, u eksploziji u iznajmljenom stanu koja je oštetila stanove nastradao je makedonski maneken Martin Sipkovski (21).

Prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju Pantića (23) iz Zemuna koji je ubijen mesec dana kasnije.

Nezvanične informacije ukazuju da je makedonski državljanin slučajno aktivirao eksploziv, a muškarac koji mu ih je predao ne uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

U garaži su osim eksploziva pronađene automatske puške kao i snajper.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je fitnes trener koji je koristio garažu.

