Nesreće

NOVI ŠUMSKI POŽAR U SRBIJI: Bukti na Goču, veliki broj vatrogasaca na licu mesta

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 08. 2026. u 17:15

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NA planini Goč danas oko 12.10 sati je izbio veliki požar.

НОВИ ШУМСКИ ПОЖАР У СРБИЈИ: Букти на Гочу, велики број ватрогасаца на лицу места

Foto: RT HN

Na licu mesta se trenutno nalazi 21 vatrogasac-spasilac sa osam vozila i ostale službe.

Intenzivno se radi na gašenju ovog požara.

(Tanjug)

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