NOVI ŠUMSKI POŽAR U SRBIJI: Bukti na Goču, veliki broj vatrogasaca na licu mesta
NA planini Goč danas oko 12.10 sati je izbio veliki požar.
Na licu mesta se trenutno nalazi 21 vatrogasac-spasilac sa osam vozila i ostale službe.
Intenzivno se radi na gašenju ovog požara.
(Tanjug)
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