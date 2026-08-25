PET OSOBA LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se devet saobraćajnih nesreća

NA području JUžnobačkog okruga, u ponedeljak, 24. avgusta, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je pet osoba zadobilo lake telesne povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe lakše povređene.

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Policijska uprava u Novom Sadu je, 24. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 246 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.Na ovom području, iz saobraćaja je isključen 21 vozač i dva vozila, a zadržana su tri vozača, jedan zbog vožnje pod dejstvom alkohola i dva zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju terete se vozači od kojih je prvi vozio automobil u Veterniku, a drugi bicikl u Novom Sadu, u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od 2 promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.