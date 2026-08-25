Hapšenja i istraga

U KAMIONU PREVOZIO DVA KILOGRAMA KOKAINA I KILOGRAM HEROINA: Novosadska policija uhapsila I.M. (51) iz Kraljeva osumnjičenog za trgovinu drogo

Ljiljana Preradović

25. 08. 2026. u 15:42

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su I. M. (51) iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

У КАМИОНУ ПРЕВОЗИО ДВА КИЛОГРАМА КОКАИНА И КИЛОГРАМ ХЕРОИНА: Новосадска полиција ухапсила И.М. (51) из Краљева осумњиченог за трговину дрого

Foto: Profimedia/Ilustracija

Pregledom teretnog vozila osumnjičenog, policija je pronašla dva kilograma kokaina i kilogram heroina.

Osumnjičenom je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

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