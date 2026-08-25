TRAGEDIJA: Poginuo mladić (25) kod Aleksinca
MLADIĆ D. Đ. (25) poginuo je juče oko 20.45 časova u saobraćajnoj nesreći na putu između sela Donji Adrovac i Trnjana, na teritoriji opštine Aleksinac.
Kako se sumnja, D. Đ. je upravljao automobilom "Mercedes E190" kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom.
Automobil je sleteo sa puta u desnu stranu, gledano u pravcu njegovog kretanja, nakon čega je udario u drvo.
Od zadobijenih povreda D. Đ. je preminuo na licu mesta.
Na mestu saobraćajne nesreće obavljen je uviđaj, a naložena je i obdukcija tela stradalog.
(Blic)
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