Nesreće

TRAGEDIJA: Poginuo mladić (25) kod Aleksinca

В.Н.

25. 08. 2026. u 10:18

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MLADIĆ D. Đ. (25) poginuo je juče oko 20.45 časova u saobraćajnoj nesreći na putu između sela Donji Adrovac i Trnjana, na teritoriji opštine Aleksinac.

ТРАГЕДИЈА: Погинуо младић (25) код Алексинца

Foto: Profimedija/Alamy/KSCHiLI

Kako se sumnja, D. Đ. je upravljao automobilom "Mercedes E190" kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom.

Automobil je sleteo sa puta u desnu stranu, gledano u pravcu njegovog kretanja, nakon čega je udario u drvo.

Od zadobijenih povreda D. Đ. je preminuo na licu mesta.

Na mestu saobraćajne nesreće obavljen je uviđaj, a naložena je i obdukcija tela stradalog.

(Blic)

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