Nesreće

TRAGEDIJU IZAZVAO BEZ VOZAČKE DOZVOLE: Zbog udesa na šetalištu policija u Kraljevu uhapsila vozala „seata“

Goran Ćirović

25. 08. 2026. u 12:58

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Pripadnici MUP u Kraljevu uhapsili su J.A. (26) iz ovog grada, zbog sumnje da je počinio teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

ТРАГЕДИЈУ ИЗАЗВАО БЕЗ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ: Због удеса на шеталишту полиција у Краљеву ухапсила возала „сеата“

G.Šljivić

On je, kako se sumnja, juče oko 19 sati, u Ulici 4. kraljevački bataljon u centru Kraljeva, upravljajući „seat ibicom“, prilikom preticanja najpre udario u putničko vozilo „folksvagen“ koje se kretalo iz suprotnog smera, a kojim je upravljao osamnaestogodišnji sugrađanin, nakon čega je izleteo na pešačku stazu, gde je udario u drvo, a zatim i u pešake.

Ovom prilikom teške telesne povrede opasne po život zadobila je petogodišnja devojčica, dok su teško povređena njena tridesetdvogodišnja majka i jednogodišnja sestra, koja se nalazila u dečjim kolicima. Tridesetpetogodišnji otac lakše je povređen, kao i tridesettrogodišnja putnica iz „seata“.

G.Šljivić

 

Zbog zadobijenih povreda deca su prebačena u Univerzitetsku dečju kliniku u Beogradu, gde je petogodišnja devojčica preminula. Proverom je utvrđeno da osumnjičeni ne poseduje vozačku dozvolu i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.


 

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